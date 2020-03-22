مؤسسات خيرية فى بريطانيا تحذر من جوع حقيقى غير مسبوق بسبب "شراء الذعر"

كتبت رباب فتحى

حذرت المؤسسات الخيرية من أن "الجوع الحقيقي" يؤثر على البريطانيين على نطاق لم تشهده البلاد منذ عقود، حيث تأثرت البنوك الغذائية بالأثر المزدوج لارتفاع الطلب وتضاؤل الإمدادات بسبب عمليات شراء الذعر التي أثارها انتشار وباء كورونا.

وقال أحد المسئولين الخيريين لصحيفة "الإندبندنت"، إن المكونات الأساسية لحزم المواد الغذائية الطارئة "ليست على الرفوف"، بينما تحدث آخر عن خوفه من أن الأسوأ سيأتي بالنظر إلى أن المملكة المتحدة سوف تكون مقفلة منذ شهور.

وكانت الأسر البريطانية قامت بتخزين ما يقدر بنحو مليار جنيه استرليني من البضائع في منازلها بسبب الوباء، وفقًا للأرقام الواردة في المؤتمر الصحفي الحكومي الأخير، مما خلق نقصًا على الرغم من أن الشركات المصنعة أنتجت غذاءً بنسبة 50 في المائة أكثر من المعتاد في الأسبوع الماضي، حيث تجاهل المتسوقون تأكيدات سلاسل التوريد بتوافر المواد.

وتحذر الجمعيات الخيرية من أن الظروف "غير المسبوقة" تضر بالضعفاء، بمن فيهم أولئك الذين فقدوا وظائفهم وكبار السن.

وتأتي المناشدات في الوقت الذي عقدت فيه الحكومة مؤتمرا صحفيا عن كورونا أمس السبت لطمأنة المتسوقين بأن بريطانيا لديها إمدادات غذائية كافية، وإنهاء المشاهد الأخيرة للمتسوقين الذين يزيلون رفوف المواد الغذائية الأساسية مثل المكرونة والأرز.

واتهم ستيفن باويس، المدير الطبي الوطني في خدمة الصحة الوطنية فى إنجلترا، مشتري الذعر بحرمان موظفي الرعاية الصحية من الإمدادات الغذائية التي يحتاجونها، مضيفًا: "بصراحة يجب أن نخجل جميعًا، هؤلاء هم الأشخاص الذين نحتاج جميعًا إلى الاعتناء بهم ربما نكون نحن أو أحبائنا في رعايتهم الأسابيع القادمة ".

وكان وزير البيئة جورج أوستيس، أقر بالمشكلة ردا على سؤال صحيفة الإندبندنت عما إذا كانت ستتخذ إجراءات لمساعدة بنوك الطعام، وتمكينها من الشراء بالجملة، قائلا إن المحادثات جارية مع محلات السوبر ماركت.