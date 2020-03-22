اليوم السابع
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لليوم الثالث حى ثان الزقازيق يغلق المحلات والمقاهى المخالفة لقرار مجلس الوزراء

الأحد، 22 مارس 2020 11:48 ص
لليوم الثالث حى ثان الزقازيق يغلق المحلات والمقاهى المخالفة لقرار مجلس الوزراء جانب من الحملة
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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تواصل رئاسة حى ثان الزقازيق برئاسة ثناء فوزي، الحملات المسائية لليوم الثالث على التوالى لإغلاق المحلات التجارية والمقاهى المخالفة بالقوة الجبرية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

و تجولت الحملة منذ الساعة السابعة وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وأغلقت عدد من المحلات بالشمع الأحمر لمخالفتها إجراءات الدولة فى مواجهة فيروس كوفيد 19.

وتواصل رئيسة الحى مناشدتها لأصحاب المحلات والمقاهى والمواطنين عموما بالإلتزام فى منازلهم وعدم النزول إلا فى للضرورة القصوى تجنبا للعدوى حتى تجتاز البلاد أزمة وباء كورونا بسلام إن شاء الله.

وكانت رئاسة حى ثان الزقازيق قد قامت بحملة تطهير وتعقيم مكاتب الموظفين، تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد.

وناشدت رئيسة الحى المواطنين بمساعدة الدولة فى القضاء على هذا الوباء الخطير وذلك من خلال اتباع الإجراءات والتعليمات الخاصة بهذا الشأن.

وأكدت رئيسة الحى على أهمية الجاهزية فى التعامل مع أزمة الأمطار حيث كلفت قسم الإنارة برفع حالة الطوارئ لمراجعة كافة أعمدة الإنارة والكهرباء وإزالة التوصيلات العشوائية وإعادة عزلها لمنع أى مشكلات تؤدى لحوادث الصعق وخاصة فى موجات تقلبات الطقس.

كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قرر غلق 11 محلًا تجاريًا ومقهي ومطاعم في الزقازيق وقري تل حويل وبندف.

كان تجول المحافظ في شوارع الزقازيق، ورصد كافيه بطريق الرملية غير متلزم بقرار الغلق الصادر من الساعه السابعة مساءً، وكلف رئيس مركز الزقازيق، بغلق مكان مقام المخالفة يستخدم ( فوتوسيشن) بمنطقه الرملية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وفي قرية  تل حوين التابعة لرئاسة مركز الزقازيق للتأكد من تنفيذ قرار الغلق الصادر للمقاهي والمحال التجارية حيث تلاحظ عدم التزام أصحاب ( كافيتريا – محل تأجير فساتين زفاف – ورشه ألمونتال – محل اكسسوارات – محل بويات ) بتنفيذ قرار الغلق، ليصدر المحافظ أوامر لرئيس مركز الزقازيق باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتنفيذ قرار الغلق للحد من التجمعات وحفاظا علي صحة وسلامه المواطنين.

إنتقل محافظ الشرقية ومرافقوه لقرية بندف التابعة لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح ليأمر رئيس المركز بغلق كافيتريا ومحل اكسسوار سيارات وموتوسيكلات لعدم إلتزام صاحبهما بتنفيذ قرار الغلق الصادر للمنشآت التجارية كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.


 

 

 

 


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