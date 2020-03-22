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لجنة عليا لإدارة الأزمات بكفر الشيخ.. والمحافظ يستعرض الموقف لمجابهة كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 11:11 م
لجنة عليا لإدارة الأزمات بكفر الشيخ.. والمحافظ يستعرض الموقف لمجابهة كورونا لجنة عليا لإدارة الأزمات بكفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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ترأس اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، اجتماعاً موسعاً لاستعراض الموقف الحالي لإجراءات مجابهة فيروس " كورونا المستجد "، بتشكيل لجنة عليا لإدارة الأزمات بالمحافظة، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المصالح الحكومية، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن اختصاصات اللجنة العليا لإدارة الأزمات بالمحافظة تتضمن " إعداد غرفة عمليات مجهزة بمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات للتعامل مع الأزمة من خلال غرفة العمليات الرئيسية الدائمة، وإنشاء نظام معلومات متكامل بكافة الإمكانيات المتوفرة والاحتياجات اللازمة لخدمة إدارة الأزمات وغرف العمليات قبل وقوع الكارثة أو الحدث، والتنبؤ بالكوارث والأحداث المختلفة ورسم السيناريوهات لمواجهتها، واعتماد خطة التعامل مع الكارثة أو الحدث، والتنسيق بين كافة قطاعات المحافظة من أجل توحيد الجهود اللازمة للتعامل مع الكارثة أو الحدث واحتوائه والتخفيف من أثاره ".

وقال محافظ كفر الشيخ، أنه شكل اللجنة العليا لإدارة الأزمات بالمحافظة برئاسته، وعضوية كلاً من " السكرتير العام للمحافظة، السكرتير العام المساعد، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، رئيس جامعة كفرالشيخ، المستشار العسكري للمحافظة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، رئيس قطاع الكهرباء، وكيل وزارة الزراعة، وكيل وزارة التربية والتعليم، وكيل وزارة الصحة، مدير مديرية الطب البيطري، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، مدير مديرية الشباب والرياضة، مدير مديرية الطرق، وكيل وزارة التموين، وكيل وزارة الري، وكيل وزارة الأوقاف، مدير عام الشركة المصرية للاتصالات، مدير عام الشئون القانونية، مدير إدارة الحماية المدنية، مدير عام إدارة الإحصاء المركزية والتعبئة، مدير جمعية الهلال الأحمر، رئيس فرع المجلس القومي للمرأة، مدير إدارة الأزمات والكوارث، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، مدير المركز الإعلامي بالمحافظة، مدير مركز المعلومات ".

 


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