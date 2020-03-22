كيف يستفيد الطلاب من منصة التعلم الإلكترونية؟.. اعرف التفاصيل

كتب محمود طه حسين

تعتبر منصة التعليم الإلكترونية التى تطلقها الوزارة خطوة مهمة لتعليم الطلاب ومساعدتهم فى تقديم الأبحاث المطلوبة كبديل للامتحانات التقليدية، "اليوم السابع" يقدم فى التقرير التالى تفاصيل المنصة وكيف يستفيد منها الطلاب.

ـ المنصة التفاعلية تربط بين الطلاب والمدارس والوزارة.

ـ سيقدم الطالب المشروع الإلكترونى عبر المنصة التفاعلية.

ـ يستطيع الطالب إنجاز البحث عبر البحث فى المصادر على المنصة.

ـ توفير منصة إلكترونية "ايدومودو" للتواصل بين الطلاب والمعلمين.

ـ تضم المنصة 6.5 مليون فصل افتراضى من داخل المدارس.

ـ سيتم من خلالها متابعة شرح الدروس والإجابة عن أسئلة الطلاب.

ـ سيعقد من خلالها الامتحانات أون لاين.

ـ يستطيع الطلاب الانضمام للفصل الافتراضي عن طريق كود.

ـ رابط المنصة هو: https://edmodo.org

- تنشر الوزارة فيديوهات توضح للطلاب كيفية استخدام المنصة الإلكترونية.

ـ يتواصل الطالب مع معلم الفصل إلكترونيا.

ـ يمكن للطلاب الدخول على المكتبة الإلكترونية من الموبايل.

ـ توجد مكتبة إلكترونية تضم مختلف المناهج الدراسية لجميع الصفوفو.

ـ يمكن للطالب الدخول على المكتبة من خلال الرابط: https://study.ekb.eg

ـ تضم المنصة أيقونة "ذاكر" وبها محتوى علمى لكافة المراحل.

ـ يستطيع الطالب استخدام الوسائط المتعددة "فيديو، صور، أفلام وثائقية" لشرح الدروس.

ـ إتاحة أكثر من 80 قاموسا ومعجما للاستخدام.

ـ إتاحة كتب موسوعة الفراشة للأطفال.