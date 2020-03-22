كيف يتم تقييم عروض الشركات المتقدمة لمزايدة الذهب ؟

كتبت – مروة الغول

بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة في هيئة الثروة المعدنية في فتح باب التقدم للمزايدة العالمية للذهب منذ يوم 15من شهر مارس الجاري وحتى 15يوليو 2020، بإجمالى 320 قطاعًا على مساحة حوالى 56 ألف كيلو متراً مربعاً فى المنطقة الواقعة بين خطى عرض 23- 28 درجة بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر، والتى تم تقسيمها إلى ⅛×⅛ للقطاع الواحد لتصل مساحة القطاع إلى حوالى 170 كيلو متراً مربعاً وفيما يلي أهم النقاط والتي سيتم علي أساسها تقييم عروض الشركات والتي كانت كالتالي..

1- يتم تقييم العروض بعد تاريخ الإغلاق .

2-يجب أن تتوافق جميع العطاءات لمتطلبات شروط المشاركة يمزايدة الذهب .

3-أن يكون المظروف الفني مقبولا ومطابقا لشروط المزايدة .

4-الحد الأدني للالتزام الفني لفترات البحث وتقديم خطاب ضمان غير قابل للإلغاء بنسبة 10 % من الالتزام المالي فترة البحث الأولي .

5-نسبة الإتاوة بحد أدني 5 % من المبيعات طبقا لاسعار بورصة لندن للمعادن .

6- نسبة المشاركة المجانية للهية بحد أدني 15 % من صافي الدخل.

يذكر أن إصدار قانون جديد للثروة المعدنية وهو القانون رقم 145 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية فى يناير 2020 كإطار تشريعى يتضمن التعديلات التى تم إدخالها للتغلب على معوقات الاستثمار وتم طرح المزايدة الجديدة على أساسه، وهو ما يعد أول خطوة فى رحلة تطوير قطاع التعدين ليواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والعمل على زيادة مساهمة القطاع فى الناتج القومى والاستمرار فى خطط تطوير القطاع ليحقق المأمول منه ومواكبة التطور العالمى وإيجاد مرونة وفاعلية من خلال إعادة الهيكلة للقطاع ليعمل بكفاءة اكبر ويؤدى دوره فنيا وتجاريا وتحقيق الحوكمة وممارسة ادوار مراجعة التراخيص والأداء بكفاءة ومواكب لمعايير وممارسات الاستثمار العالمى.

وشهدت مشاركة للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، المؤتمر والمعرض الدولى للتعدين PDAC بتورنتو في كندا خلال الأسبوع الماضي نشاط مكثف، حيث التقى مع العديد من رؤساء وقيادات كبريات شركات التعدين العالمية، حيث أبدت العديد من تلك الشركات العالمية الرغبة في المشاركة بالمزايدة العالمية للذهب بمصر .