اليوم السابع
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كوريا الجنوبية تعلن 98 حالة إصابة جديدة بكورونا

الأحد، 22 مارس 2020 05:00 ص
كوريا الجنوبية تعلن 98 حالة إصابة جديدة بكورونا كورونا
رويترز

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قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية سجلت 98 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة إلى 8897، وأظهر العدد الإجمالى اليومى استمرار الاتجاه النزولى فى حالات الإصابة الجديدة على الرغم من حدوث قفزة طفيفة يوم السبت.

ورصدت كوريا الجنوبية اليوم السبت 147 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، لتواصل مسارا نزوليا في تسجيل حالات الإصابات اليومية من ذروة بلغتها في آخر فبراير، لكن استمرت المخاوف من حدوث تفش جديد جراء التجمعات الصغيرة والوافدين من الخارج.

 وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن هذا هو اليوم العاشر على التوالى الذى تسجل فيه الدولة حالات إصابة في حدود 150 حالة أو أقل، وإن كان ذلك يزيد عن 87 حالة تم تسجيلها في اليوم السابق للأيام العشرة.

 ورفعت الحالات الجديدة إجمالي الإصابات في كوريا الجنوبية إلى 8799 حالة. وبلغ العدد الإجمالي للوفيات جراء الفيروس 102، وشهدت البلاد مسارا نزوليا في تسجيل الحالات الجديدة منذ الذروة التي بلغتها بتسجيل 909 حالات في 29 فبراير.

وكانت 109 حالات من الحالات الجديدة في رابع أكبر مدينة كورية جنوبية وهي دايجو، وفي إقليم جيونجسانج الشمالي المجاور، حيث تم رصد 86% من جميع إصابات الكوريين الجنوبيين حتى الآن.

لكن مناطق أخرى شهدت زيادة بما في ذلك 15 حالة جديدة في سول وتم رصد ستة لدى عودتهم من الخارج.

وقال يون تاي-هو المدير العام لسياسة الصحة العامة في إفادة صحفية "قد تشعر أن الوضع الحالي تحسن كثيرا مقارنة بالسابق لكننا نواصل رصد عدوى جماعية وتدفقات من الدول الأجنبية وتفش في أماكن عمل متعددة".

 

وأضاف أن كوريا الجنوبية لم تنظر في فرض قيود مشددة على السفر كتلك التي اتبعتها دول أخرى، وطالب الشعب بمواصلة جهوده بممارسة التباعد الاجتماعي طوعا.


كورونا

فيروس كورونا

كوريا الجنوبية

سول

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