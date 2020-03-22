اليوم السابع
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الأحد، 22 مارس 2020 08:45 ص
خالد صلاح
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كوبا ترسل فريقا طبيا إلى إيطاليا لمكافحة فيروس كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 08:41 ص
كوبا ترسل فريقا طبيا إلى إيطاليا لمكافحة فيروس كورونا كورونا يهيمن على شوارع إيطاليا
أ ش أ

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أرسلت كوبا فريقاً من 52 طبيباً وممرضاً بينهم من شارك في مكافحة حمى إيبولا في إفريقيا، إلى إيطاليا من أجل تقديم العون لهذا البلد الأوروبي في مكافحة وباء كورونا "كوفيد 19".
وقال مدير الفريق كارلوس ريكاردو بيريز - وفقا لقناة (فرانس 24) الإخبارية اليوم /الأحد/ - أن الطاقم المؤلف من 36 طبيباً و15 ممرضاً وإداري "مستعد للعمل دون هوادة لمعالجة المرضى والتصدي لوباء كورونا، بالتعاون مع الاخصائيين الصحيين في إيطاليا.
وعمل 30 أعضاء هذا الفريق بمكافحة وباء إيبولا في غرب إفريقيا عام 2014 بدعوة من منظمة الصحة العالمية، وفق ما أكد مدير الفريق خلال حفل وداع لهم في هافانا.
وعاد توريد الخدمات الطبية على كوبا بـ6,3 مليار دولار في عام 2018، وهو يعدّ، بالإضافة إلى السياحة، أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الكوبي، بحسب الأرقام الرسمية.

 


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كورونا فى إيطاليا

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