كندا تسجل 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا

كتب-أحمد صلاح العزب

أفادت قناة سكاى نيوز فى خبر هاجل لها أن كندا، أعلنت عن تسجيل 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا.

من جانب آخر يذكر أن أعلنت كندا، يوم الجمعة الماضى، تخطي عدد الإصابات المؤكدة لفيروس كورونا المستجد حاجز الألف، بينهم 12 حالة وفاة.

وسجلت ثلاث مقاطعات زيادات جديدة في الحالات بعد ظهر الجمعة، حيث أبلغت مقاطعة بريتش كولومبيا عن 77 حالة جديدة، في حين أكدت ألبرتا وجود 49 حالة أخرى، كما أعلنت مقاطعة أونتاريو عن 60 حالة جديدة، ليصل إجمالي الحالات المسجلة في كندا 1044 حالة.