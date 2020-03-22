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كندا تسجل 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 05:34 م
كندا تسجل 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا كورونا-ارشيفية
كتب-أحمد صلاح العزب

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أفادت قناة سكاى نيوز فى خبر هاجل لها أن كندا، أعلنت عن تسجيل 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا.

من جانب آخر يذكر أن أعلنت كندا، يوم  الجمعة الماضى، تخطي عدد الإصابات المؤكدة لفيروس كورونا المستجد حاجز الألف، بينهم 12 حالة وفاة.

وسجلت ثلاث مقاطعات زيادات جديدة في الحالات بعد ظهر الجمعة، حيث أبلغت مقاطعة بريتش كولومبيا عن 77 حالة جديدة، في حين أكدت ألبرتا وجود 49 حالة أخرى، كما أعلنت مقاطعة أونتاريو عن 60 حالة جديدة، ليصل إجمالي الحالات المسجلة في كندا 1044 حالة.
 
وأكدت جميع المقاطعات العشر الآن حالة واحدة على الأقل من فيروس كورونا المستجد. 
ووفقا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز، تجاوزت 18 دولة أخرى فقط 1000 حالة. ويضع الإجمالي الجديد كندا قبل البرتغال وماليزيا اللتين أبلغتا عن 1020 حالة و1030 حالة على التوالي.
 
وتقع بقية تلك الدول الـ 18 في أوروبا، باستثناء الصين وإيران والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
 

 


كورونا

كندا

حالات اصابة

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