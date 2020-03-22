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"قوى البرلمان" تناشد رجال الأعمال والفنانين لدعم الفئات المتضررة من كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 08:00 ص
"قوى البرلمان" تناشد رجال الأعمال والفنانين لدعم الفئات المتضررة من كورونا النائبة مايسة عطوة
كتب محمود حسين

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طالبت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رجال الأعمال ونجوم الفن والرياضة فى المجتمع، بالتبرع لصالح دعم فئات العمالة والمواطنين المتضررين من أزمة فيروس كورونا المستجد، وكذلك دعم الأسر الفقيرة، والذين ليس لهم دخل مادى ثابت وليس لهم جهة عمل يتقاضون منها أجورا ومرتبات بشكل شهرى، مثل العمالة اليومية والعمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل والعاملين الذين توقفت أعمالهم بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

كما دعت وكيل لجنة القوي العاملة بالبرلمان، المواطنين القادرين للتبرع لصالح الأسر الفقيرة غير القادرة، مقترحة أن يكون التبرع بصندوق "تحيا مصر"، وتوجه حصيلة هذه التبرعات لدعم هذه العمالة والفئات المتضررة، لتوفير احتياجاتهم ومتطلباتهم.

وقالت النائبة مايسة عطوة: "حكومة مصر تناولت إدارة الأزمة باحترافية ومسئولية عالية، وقامت بالحفاظ على الأرواح بغض النظر عن النتائج الاقتصادية والأعباء التى ستترتب على هذه الإجراءات الاحترازية، بالعكس أعلن رئيس الجمهورية فى هذا التوقيت عن زيادة أجور العاملين، وتم اتخاذ إجراءات من قبل البنك المركزي للوقوف مع المصانع الصغيرة وحفظ الفائدة وتأجيل سداد أقساط القروض 6 شهور، واتخاذ إجراءات الوقاية للعاملين والعمل على الحفاظ على المرأة والأطفال، فالدولة لم تفكر فى الجانب الاقتصادي فقط، فكرت فى المواطن المصرى والحفاظ عليه".

وتابعت: "بقى علينا أن نقوم بدور وطنى واجب على كل فرد بتقديم كل الدعم للدولة لمساندة العمالة غير المنتظمة والأسر الأكثر فقرا التى أضيرت من السيول ووقف حالها فى قوت يومها، ولذلك أناشد كل رجال الأعمال والفنانين ولاعبي الكرة، وكل فرد فى بلدى لدعم صندوق تحيا مصر، كما أناشد المصريين بالخارج لتقديم الدعم".

وأكدت وكيل لجنة القوي العاملة دعمها للمبادرة التي تدعم للتبرع ومساندة الدولة لمواجهة أزمة كورونا، سواء فى تعويض الخسائر، أو فى مصاريف الحجر الصحى والتحاليل الخاصة بالفيروس، ودعم الأطباء والتمريض الذين لا ينامون، ودعم الفئات العمالية المتضررة".

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