قرارات عاجلة بخصوص الجامعات

تأجيل إمتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني حتى 30/5/2020
في حالة استمرار تعطيل الدراسة
سيتم إلغاء امتحانات "ميد تيرم"
وضم درجاتها على امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثانى
تنفيذ خطة طوارىء لمواجهة فيروس كورونا
داخل منشآت ومرافق الجامعات
تفعيل منظومة التعليم عن بعد
طوال فترة تعليق الدراسة
التنسيق مع وزارة الاتصالات
لتوفير الدخول المجاني للمنصات التعليمية
لكل جامعة تحديد موعد انعقاد امتحانات طلاب الدراسات العليا
المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة جميع المستجدات
واتخاذ الإجراءات اللازمة
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