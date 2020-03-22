اليوم السابع
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الأحد، 22 مارس 2020 04:41 م
خالد صلاح
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قرارات عاجلة بخصوص الجامعات

الأحد، 22 مارس 2020 04:02 م
قرارات عاجلة بخصوص الجامعات إمتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني

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تأجيل  إمتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني حتى 30/5/2020

في حالة استمرار تعطيل الدراسة

سيتم إلغاء امتحانات "ميد تيرم"

وضم درجاتها على امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثانى

 

تنفيذ خطة طوارىء لمواجهة فيروس كورونا

داخل منشآت ومرافق الجامعات

 

تفعيل منظومة التعليم عن بعد

طوال فترة تعليق الدراسة

 

التنسيق مع وزارة الاتصالات

لتوفير الدخول المجاني للمنصات التعليمية

 

لكل جامعة تحديد موعد انعقاد امتحانات  طلاب الدراسات العليا

 

المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة جميع المستجدات

واتخاذ الإجراءات اللازمة

 


إمتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني

الفصل الدراسي الثاني

الجامعات

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