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قبل افتتاح المرحلة الأولى ..20 معلومة عن مشروع"النهر الأخضر "بالعاصمة الإدارية

الأحد، 22 مارس 2020 09:00 ص
قبل افتتاح المرحلة الأولى ..20 معلومة عن مشروع"النهر الأخضر "بالعاصمة الإدارية العاصمة الإدارية الجديدة
كتب أحمد حسن

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يعد مشروع النهر الأخضر ، بمثابة نهر النيل داخل العاصمة الإدارية الجديدة، والمتنفس والمتنزه الأكبر على مستوى الشرق الأوسط ..وسيكون بمثابة  أكبر مدينة مركزية حديثة على مستوى العالم..وفي هذا التقرير نستعرض لكم أبرز المعلومات عن مشروع النهر الأخضر ...
 
1- يقع النهر الأخضر على مساحة 1000 فدان داخل العاصمة الإدارية الجديدة.
 
2- 7 شركات مقاولات كبرى بدأت العمل في المرحلة الأولى من مشروع المهر الأخضر وتأتى تقع على مساحة 168 فدان.
 
3- من المقرر افتتاح المرحلة الأولى من مشروع النهر الأخضر رسميا يونيو  المقبل.
 
4- المرحلة الأولى من النهر الأخضر  تصل لـ10 كيلو مترات باستثمارات تقدر لنحو 9 مليارات جنيه.
 
5- النهر الأخضر يبدأ من الطريق الدائرى الأوسطى حتى الدائى الإقليمى.
 
6- يتضمن النهر الأخضر  حديقة إسلامية وأخرى نباتية، فضلا عن مروروه وسط منطقة الأعمال المركزية.
 
7- الدولة راعت فى تصميم العاصمة الإدارية الجديدة أن يتوسطها  نهر أخضر يوزاى نهر النيل، وتكون جميع أحيائها مرتبطة به، وذلك محاكاة لنهر النيل الذي يتوسط مدينة القاهرة.
 
8- هيئة المجتمعات العمرانية هي المكلفة بتوفير التمويل اللازم لمشروع النهر الاخضر بالعاصمة الادارية الجديدة والحديقة المركزية المطلة علي النهر الاخضر.
 
9-  7 شركات مقاولات  تعمل بمشروع النهر الأخضر بإجمالى معدات نحو 500 معدة.
 
 
10- الحديقة المركزية بالنهر الأخضر تصل إلى أكثر من 10 كم، وتزيد مساحتها عن ألف فدان.
 
11-تعد الحديقة المركزية بالنهر الأخضر من  أكبر الحدائق حول العالم، وهى حديقة تحترم الطبيعة الطبوغرافية للمكان، وتتناغم مع النظام البيئى العام، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية.
 
12-  الحديقة ستكون مفتوحة لكل المواطنين وتتضمن كافة الأنشطة والخدمات الترفيهية للمواطنين.
 
13-   الحديقة المركزية  تتميز بالتنوع الكبير فى الغطاء النباتى، والذى يعكس ثراء البيئة النباتية المصرية الطبيعية.
 
14- .من المقرر  أن تستقبل الحديقة أكثر من 2 مليون زائر سنوياً، وستحتوى الحديقة على أحدث نظم التواصل والتنقل الذكية.
 
15- تنقسم الحديقة ل٣ قطاعات  فالقطاع الأول "CP 01"، بطول 4 كم تقريباً، وبمساحة 375 فداناً، وهو القطاع الذى يحاكى البيئة، ويتناغم مع العوامل الطبيعة، ويضم هذا الجزء من الحديقة أكثر من 250 فداناً من المناطق المفتوحة للتنزه.
 
16- يضم القطاع الأول " الحديقة الإسلامية – الحديقة المُغطاة – النادى الاجتماعى – المنتجع الصحى المتكامل – البحيرات والمطعم) بإجمالى مساحة أكثر من 125 فداناً.
 
17- القطاع الثانى "CP 02" هو بطول 3 كم تقريباً، وبمساحة 306 أفدنة، ويُعد هذا القطاع مركزاً رئيسياً للأنشطة الثقافية والترفيهية، ويضم هذا الجزء من الحديقة أكثر من 240 فداناً من المناطق المفتوحة للتنزه ومجموعة من المشروعات المتميزة، التى تعكس طابع هذا الجزء من الحديقة، وهى (حديقة الأعمال الفنية – الحديقة التراثية – منطقة الألعاب الترفيهية – ساحات الاحتفالات والمسرح المفتوح) .
 
18-القطاع الثالث  "CP 03"، بطول 4 كم تقريباً، وبمساحة 309 أفدنة، وهو القطاع الذى يجسد طبيعة وخصوصية الحدائق العامة، وارتباطها الوثيق بالمحيط المباشر، والمتمثل فى منطقة الأعمال المركزية "CBD"، ويضم هذا الجزء من الحديقة حوالى 250 فداناً من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التى تعكس طابع هذا الجزء من الحديقة، وهى (حديقة تعليمية للأطفال – مكتبة مفتوحة وحدائق للقراءة – الساحة المركزية ومنطقة المطاعم – النادى الرياضى الترفيهى) بإجمالى مساحة أكثر من 50 فداناً.
 
19- يضم النهر الأخضر حدائق مركزية كبرى، ومسارح مفتوحة، وبحيرات صناعية، وبحيرات للفن والرسم، ومكتبات، ومطاعم، ومسطحات خضراء، على أعلى مستوى.
 
20- النهر الأخضر سيكون حلقة الوصل بين سلسلة من الأحياء العمرانية الذكية.

النهر الاخضر

الحديقة المركزيه

العاصمه الاداريه

مشروع العاصمه الاداريه

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