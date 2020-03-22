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فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 11:15 ص
فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا
كتب ـ محمد رضا

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أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة فى مجال حماية حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور"، بدء اختبار لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وقالت الهيئة فى بيان، الجمعة: "بدأت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة فى مجال حماية حقوق المستهلك اختبار أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد".

الفيديو التالى يرصد أهم المعلومات عن ذلك اللقاح الروسى.

لقاح روسى لمواجهة كورونا

موسكو أعلنت بدء اختبار لقاح لعلاج مرضى الفيروس القاتل

الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة هي المسئولة عن إجراء التجربة

الهيئة تعمل على تطوير نماذج لقاحات بـ 6 منصات تكنولوجية مختلفة

العلماء الروس بدأوا بإجراء بحوث حول جهاز المناعة على الحيوانات

الدراسات الروسية ستحدد أكثر النماذج الأولية أمانًا لتكوين المناعة

سيتم تحديد تركيبة اللقاح وجرعته وطريقة إعطائه

يأمل العلماء الروس أن يتوفر اللقاح في نهاية 2020


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