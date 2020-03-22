فيديو .. تعقيم المجزر الآلى فى البساتين للوقاية من فيروس كورونا

كتب وتصوير خالد كامل

شهد المجزر الآلى في مدينة البساتين بمحافظة القاهرة، أعمال تطهير وتعقيم ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث تم إجراء أعمال التطهير داخل عنابر المجزر تحت إشراف الدكتور مصطفى رمضان مدير المجزر.

وقال الدكتور مصطفي رمضان، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن المجزر الآلى دائما به أعمال دورية من تطهير وتعقيم قبل انتشار فيروس كورونا وبعد ظهور الفيروس، حيث يتم تطهير المجزر يوميا بعد الانتهاء من أعمال المجزر.

وأضاف رمضان، أن مديرية الطب البيطري بالقاهرة قامت بتوفير جميع مشتملات التطهير من معدات وغيرها مثل "الكمامات والمطهرات"، لوقاية الأطباء والعاملين بالمجزر من خطورة هذا الفيروس.

وأوضح مدير المجزر الآلى بالبساتين، أنه يتم رش جميع عنابر المجزر بالمياه والمطهرات والكلور، مؤكدًا أنه حتى الآن لم تظهر أية أعراض على اللحوم وأنها خالية تماما من أى فيروسات أو أمراض، قائلاً:"يجب أن يشترى المواطنين اللحوم من الأماكن الموثوق بها وأن يتأكدوا من أن اللحوم بها أختام سليمة".