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فيديو.. إخلاء متجر هارودز فى لندن المملوك لقطر من البضائع بسبب فيروس كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 07:59 م
فيديو.. إخلاء متجر هارودز فى لندن المملوك لقطر من البضائع بسبب فيروس كورونا متجر هارودز
كتب - أحمد يعقوب

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قامت إدارة  متجر هاروز المملوك لقطر بإخلاء العديد من الأقسام من البضائع وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا الذى أثر على ساعات العمل بالمحل، وبالتالي تم تقليص ساعات العمل في اقسام المتجر نظرا لقلة الاقبال.

وهارودز هو متجر ذو أقسام متنوعة يقع في «برومتون رود» بحي نايتسبرج في العاصمة البرطانية لندن.

يعتبر من أشهر معالم الحي ونقطة جذب للسواح، خصوصا السواح العرب. إشترت دولة قطر - عبر جهاز قطر للاستثمار - المحل سنة 2010 م بحوالي 1.5 مليار جنيه، من مالكها السابق، المصري محمد الفايد.   

يعود تاريخ المحل إلى أكثر من 160 عاما. فقد قام رجل يدعى «تشارلز هنري هارود» بإنشاء متجر صغير لبيع الشاي والأغذية في عام 1849 م، وكان شعار المحل باللاتينية Omnia Omnibus Ubique ومعناه «كل شيء لكل الناس في كل مكان».

بعد ذلك قام ابن هارود بالتوسع وتحويله إلى متجر كبير باع فيه مختلف البضائع. وفي سنة 1883 م دمر حريق ضخم المحل وبعدها قام المالك بإعادة بنائه في شكله الحالي الذي صممه المعماري «تشارلز وليم ستيفنز».


اغلاق متجر هارودو

قطر

بريطانيا

محلات هارودز

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