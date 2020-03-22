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فو يوجانيو المحصنة.. كيف انتصرت المدينة الإيطالية على كورونا؟ "فيديو"

الأحد، 22 مارس 2020 12:42 م
فو يوجانيو المحصنة.. كيف انتصرت المدينة الإيطالية على كورونا؟ "فيديو" مصابو كورونا فى إيطاليا

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تعانى إيطاليا واحدة من أسواء الكوارث في تاريخها المعاصر، بعدما تفشى فيروس كورونا: كوفيد 19 في البلاد، وحصد الكثير من الأرواح، وعلى مدار التاريخ شهدت المدن الإيطالية ومدينة روما القديمة، في عصرى الدولتين الرومانية والبينزنطية وحتى في العصور الحديثة، تفشى عدد كبير من الأوبئة داخل الحدود الإيطالية،

ونرصد من خلال الفيديو التالى كيف انتصرت مدينة فو يوجانيو الإيطالية على فيروس كورونا.

Vo Euganeo   مدينة صغيرة شمال إيطاليا

سكانها 3300 شخص

فى وقت سقوط آلاف المصابين والموتى يوميا بسبب كورونا

كانت هذه المدينة.. تقف محصنة أمام الفيروس القاتل

فما هو السبب؟

فى نهاية فبراير ظهرت أول حالة وفاة بتلك المدينة

فأعلنت فو يوجانيو حربا شرسة على كورونا

أجرت اختبار الكشف بالقوة لكافة السكان

ولعدة مرات

عزلت كل شخص ثبت إيجابية تحاليله

وأجبرت كافة السكان على إجراءات الوقاية

ومنعت خروج أى مواطن من المنزل

عزلت المدينة نفسها عن إيطاليا بشدة

ومنعت دخول أو خروج أى فرد ولأى سبب

وبعد أسبوعين فقط من تلك الإجراءات

سجلت المدينة "صفر" إصابات

و60% نسبة شفاء لمن تم اكتشافهم

وأصبحت نموذجا فى مواجهة الفيروس

فهل يستطيع المصريون تحقيق ذلك؟

 

 

 

 


كورونا

فيروس كورونا

إيطاليا

مكافحة كورونا

اليوم السابع بلس

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