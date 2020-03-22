اليوم السابع
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فوائد سمك السردين على صحتك وجهازك المناعى

الأحد، 22 مارس 2020 02:00 ص
فوائد سمك السردين على صحتك وجهازك المناعى سمك السردين
كتبت نهير عبد النبى

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الأسماك من أفضل أنواع الأطعمة التىي ينصح بتناولها دائما حيث أنها غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية والمواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض، ويعتبر سمك السردين  من أكثر أنواع الأسماك التى يفضلها الكثيرون نظرا لمذاقه الطيب وفوائده المذهلة.

وحسب ما ذكره موقع organicfacts فإن هناك فوائد عديدة لتناول سمك السردين  وهى..

 

فوائد تناول سمك السردين على صحة الجسم
 

1: يحتوى سمك السردين على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الأمراض والفيروسات.

2:نظرا لاحتواء سمك السردين على نسبة عالية من البروتينات والسعرات الحرارية المنخفضة فهو يساعد على إنقاص الوزن والحد من الدهون المتراكمة فى الجسم.

3:أثبتت بعض الدراسات والأبحاث أن سمك السردين له دور فعال فى الوقاية من الأمراض السرطانية وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والكالسيوم وفيتامين د.

4:تناول سمك السردين يعمل على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية ويحميها من الجلطات والأزمات القلبية، وذلك لاحتوائه على العديد من العناصر الهامة لصحة وتقوية القلب.

5:يحتوى سمك السردين على نسبة عالية من الكالسيوم وفيتامين د والفسفور والكالسيوم وغيرها من العناصر والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة العضلات وتقوية العظام وحمايتها من الهشاشة والكسر.

6:تناول سمك السردين يساعد على منع تسوس الأسنان والتهابات اللثة والحفاظ على صحة الفم.

7:يحتوى سمك السردين على العديد من العناصر والفيتامينات التى تعمل على تجديد النشاط والحيوية.

8:تناول سمك السردين باستمرار يساعد فى علاج فقر الدم والتخلص من الأنيميا، وذلك لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والمكملات الغذائية الهامة لصحة الجسم.

9:تناول سمك السردين يعمل على ضبط مستوى السكر فى الدم ، لذلك ينصح مرضى السكر بتناول سمك السردين دائما فى الوجبات الغذائية.

10:تناول سمك السردين يعمل على تعزيز الصحة النفسية وتعديل المزاج العام وعلاج الاكتئاب والتوتر، حيث يحتوى على الأحماض الدهنية والفيتامينات الهامة للصحة النفسية.

 


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