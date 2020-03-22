اليوم السابع
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"فنادق الأقصر" تطلق مبادرة للتبرع بالمواد الغذائية لمستشفيات المحافظة

الأحد، 22 مارس 2020 12:00 ص
"فنادق الأقصر" تطلق مبادرة للتبرع بالمواد الغذائية لمستشفيات المحافظة فندق عائم أرشيفية
كتبت آمال رسلان 

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دعا محمد عثمان، رئيس جمعية السياحة الثقافية في الأقصر رجال الأعمال لدعم جهود وزارة الصحة، عبر التبرع بالمواد الغذائية المتوافرة بالفنادق إلي المستشفيات لمواجهة فيروس كورونا .

وقال عثمان ، أن أصحاب الفنادق و المراكب السياحيه، أبدوا استعدادهم بالتبرع بالمواد الغذائية الصالحة للاستعمال، والتى لن يتم استخدامها لمدة أسبوعين، لتوصيلها إلي المستشفيات التي تحتاجها، مؤكدا أن العديد من رجال السياحة بالأقصر يدعمون المبادرة في ظل عدم استخدام المواد الغذائية خلال الأسبوعين المقبلين"، وذلك دعما للمحافظة وأهلها وحتى تمر الكبوة بسلام وتعود الاوضاع لسابق عهدها.

وأوضح  نائب رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، أنه منذ الخميس الماضى تم إغلاق جميع الفنادق والمراكب الثابتة والعائمة مؤقتا، لبدء إجراءات التعقيم التى أعلنت عنها وزارة السياحة والاثار ، مضيفا أن العاملين بالفنادق العائمة لن يغادروا أماكنهم وفقا لقرار المحافظة لمدة 14 يوما كحجر صحي، وهو إجراء احترازى سيتم تطبيقه مع كافة العاملين بالقطاع السياحى والمخالطين للأجانب.

ونوه عثمان ، إلى أنه خلال فترة الحجر الصحى سيتم متابعتهم وفى حال ظهور أى أعراض سيتم التعامل فورا، وهذالتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، كذلك سيكون هناك قاعدة بيانات كاملة بالعاملين بالمحافظة وسترسل لوزارة الصحة لمتابعة حالاتهم بعد عودتهم لأسرهم. في ظل التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، قامت غرفة المنشآت الفندقية بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وتحت إشراف وزارة الصحة والسكان بالبدء في إجراءات تطهير وتعقيم الفنادق والمنشآت السياحية بكافة أنواعها. وأوضح ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية أن الغرفة بدأت حملة التطهير والتعقيم كمرحلة أولية للفنادق الموجودة بمحافظة الغردقة، ثم ستبدأ الأسبوع القادم بالفنادق الموجودة بمحافظة الاقصر وهكذا، مشيرا الي أن عملية التطهير تتم تحت إشراف وزارة الصحة والسكان ويقوم بتنفيذها فرق خاصة لكل فندق تم تدريبها وفقا للمعايير العالمية لإجراءات التطهير، وذلك باستخدام مواد معتمدة من الوزارة.


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