فلسطين: تعليق العمل فى المحاكم الشرعية اعتبارا من غد الاثنين حتى إشعار آخر

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أعلن قاضى قضاة فلسطين محمود الهباش، اليوم الأحد، تعليق العمل فى المحاكم الشرعية حتى إشعار آخر، وقال الهباش - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إنه استنادا إلى المرسوم الرئاسي، وقرارات الحكومة، ومن أجل السلامة العامة، يعلق العمل فى جميع المحاكم الشرعية بدولة فلسطين ابتداء من صباح غد الإثنين وحتى إشعار آخر، ويلتزم جميع العاملين فى ديوان قاضى القضاة بقرار الحكومة حسب ما ورد فى المؤتمر الصحفى لرئيس الوزراء الفلسطيني.

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) فى فلسطين إلى 59 حالة، وذلك بعد تسجيل 6 إصابات جديدة بالفيروس، منها 4 فى المحافظات الشمالية، واثنتان فى المحافظات الجنوبية.

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الأحد، "إن المصابين من غزة هما من رجال الدعوة قادمان من باكستان، وكانا تحت الرقابة الصحية، وأعلن اليوم عن إصابتهما".

وأشار إلى أن إصابات الضفة الأربع، سجلت إحداها فى مدينة رام الله لشاب خالط مصابا، واثنتان فى قرية شقبا لامرأة وابنتها (8 سنوات)، والإصابة الرابعة سجلت فى قلنديا لمواطن نقلت إليه الإصابة من زوجته المصابة بالفيروس، والتى ترقد فى أحد المستشفيات الإسرائيلية.