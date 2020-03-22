اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 مارس 2020 04:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

فلسطين: تعليق العمل فى المحاكم الشرعية اعتبارا من غد الاثنين حتى إشعار آخر

الأحد، 22 مارس 2020 03:41 م
فلسطين: تعليق العمل فى المحاكم الشرعية اعتبارا من غد الاثنين حتى إشعار آخر قاضى قضاة فلسطين محمود الهباش
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن قاضى قضاة فلسطين محمود الهباش، اليوم الأحد، تعليق العمل فى المحاكم الشرعية حتى إشعار آخر، وقال الهباش - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إنه استنادا إلى المرسوم الرئاسي، وقرارات الحكومة، ومن أجل السلامة العامة، يعلق العمل فى جميع المحاكم الشرعية بدولة فلسطين ابتداء من صباح غد الإثنين وحتى إشعار آخر، ويلتزم جميع العاملين فى ديوان قاضى القضاة بقرار الحكومة حسب ما ورد فى المؤتمر الصحفى لرئيس الوزراء الفلسطيني.
 
ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) فى فلسطين إلى 59 حالة، وذلك بعد تسجيل 6 إصابات جديدة بالفيروس، منها 4 فى المحافظات الشمالية، واثنتان فى المحافظات الجنوبية.
 
وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الأحد، "إن المصابين من غزة هما من رجال الدعوة قادمان من باكستان، وكانا تحت الرقابة الصحية، وأعلن اليوم عن إصابتهما".
 
وأشار إلى أن إصابات الضفة الأربع، سجلت إحداها فى مدينة رام الله لشاب خالط مصابا، واثنتان فى قرية شقبا لامرأة وابنتها (8 سنوات)، والإصابة الرابعة سجلت فى قلنديا لمواطن نقلت إليه الإصابة من زوجته المصابة بالفيروس، والتى ترقد فى أحد المستشفيات الإسرائيلية.
 

فلسطين

قضاه فلسطين

الكورونا

فيروس كورونا

تعليق العمل بالمحاكم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك المركزى يلغى رسوم وعمولات التحويلات المحلية بالجنيه

البنك المركزى يلغى رسوم وعمولات التحويلات المحلية بالجنيه

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 22-3-2020 وعيار 24 بـ 181.23 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 22-3-2020 وعيار 24 بـ 181.23 ريال سعودى

فو يوجانيو المحصنة.. كيف انتصرت المدينة الإيطالية على كورونا؟ "فيديو"

فو يوجانيو المحصنة.. كيف انتصرت المدينة الإيطالية على كورونا؟ "فيديو"

محمد الإتربى يتولى رئاسة اتحاد بنوك مصر خلفًا لهشام عز العرب

محمد الإتربى يتولى رئاسة اتحاد بنوك مصر خلفًا لهشام عز العرب

البنك المركزى: تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"

البنك المركزى: تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"

فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

قرارات عاجلة بخصوص الجامعات.. فيديو

قرارات عاجلة بخصوص الجامعات.. فيديو

صور.. البنك الأهلى يبدأ طرح شهادات بفائدة 15% وسط إجراءات احترازية للوقاية

صور.. البنك الأهلى يبدأ طرح شهادات بفائدة 15% وسط إجراءات احترازية للوقاية

"الصحة" تكشف 5 آداب صحية للعطس للوقاية من عدوى كورونا

"الصحة" تكشف 5 آداب صحية للعطس للوقاية من عدوى كورونا

"قوى البرلمان" تناشد رجال الأعمال والفنانين لدعم الفئات المتضررة من كورونا

"قوى البرلمان" تناشد رجال الأعمال والفنانين لدعم الفئات المتضررة من كورونا

كيف يستفيد الطلاب من منصة التعلم الإلكترونية؟.. اعرف التفاصيل

كيف يستفيد الطلاب من منصة التعلم الإلكترونية؟.. اعرف التفاصيل

التموين: صرف 90% من مقررات شهر مارس حتى الآن

التموين: صرف 90% من مقررات شهر مارس حتى الآن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة