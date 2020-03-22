اليوم السابع
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خالد صلاح
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فلسطين تعلن إصابة 10 من رعاياها فى إيطاليا بفيروس كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 11:52 ص
فلسطين تعلن إصابة 10 من رعاياها فى إيطاليا بفيروس كورونا كورونا فى فلسطين
أ ش أ

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أعلنت سفيرة فلسطين لدى إيطاليا عبير عودة، اليوم الأحد، إصابة 10 من أبناء الجالية الفلسطينية بفيروس كورونا المستجد.
وقالت عودة - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - "إن إصابتين تخضعان للعلاج في العناية المركزة وحالتهما مستقرة، فيما تخضع الإصابات الـ8 الأخرى للحجر المنزلي".
وأكدت أن السفارة تتابع الحالات الطبية للمصابين وتتواصل مع أبناء الجالية في مختلف المناطق للتأكد من سلامتهم.


فلسطين

كورونا

فيروس كورونا

إيطاليا

كورونا فى فلسطين

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