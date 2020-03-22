فلسطين تعلن إصابة 10 من رعاياها فى إيطاليا بفيروس كورونا

أعلنت سفيرة فلسطين لدى إيطاليا عبير عودة، اليوم الأحد، إصابة 10 من أبناء الجالية الفلسطينية بفيروس كورونا المستجد.
وقالت عودة - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - "إن إصابتين تخضعان للعلاج في العناية المركزة وحالتهما مستقرة، فيما تخضع الإصابات الـ8 الأخرى للحجر المنزلي".
وأكدت أن السفارة تتابع الحالات الطبية للمصابين وتتواصل مع أبناء الجالية في مختلف المناطق للتأكد من سلامتهم.
فلسطين تعلن إصابة 10 من رعاياها فى إيطاليا بفيروس كوروناالأحد، 22 مارس 2020 11:52 ص
كورونا فى فلسطين
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أعلنت سفيرة فلسطين لدى إيطاليا عبير عودة، اليوم الأحد، إصابة 10 من أبناء الجالية الفلسطينية بفيروس كورونا المستجد.
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