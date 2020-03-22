فصل الكهرباء عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة، لصيانة المحولات الدورية، وذلك من خلال فرق الصيانة التابعة لقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.

أكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، في بيان له، أن سيجرى فصل التيار الكهربائى عن مناطق الـ7 فيلات، وعمارات الكهرباء بالزهراء، ومصيف المقاولون، ومصيف الشرطة، وذلك اليوم الأحد بدأ من التاسعة صباحًا حتي الثانية ظهرًا.

كما أكد مركز العمليات عن فصل التيار الكهربائى عن عدة قري سياحية بالممشي السياحى، وكذلك نادى الرياضات البحرية، غدا الاثنين، لصيانة المحولات الدورية أيضا.

كما أفاد المركز أيضاً، أنه سيجرى فصل التيار الكهربائى عن عدة قري سياحية أيضا بالممشي السياحي يوم الثلاثاء المقبل، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.