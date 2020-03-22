اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 مارس 2020 04:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فرنسا تسن عقوبات لمخالفى الحجر الصحى تصل إلى السجن 6 شهور وغرامة 3700 يورو

الأحد، 22 مارس 2020 03:36 م
فرنسا تسن عقوبات لمخالفى الحجر الصحى تصل إلى السجن 6 شهور وغرامة 3700 يورو البرلمان الفرنسى
كتب: أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان الفرنسى)، على مادة مشروع القانون لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتى تسمح بفرض "حالة طوارئ صحية"، وذلك بعد نقاش حول الإشراف على هذا النظام الاستثنائى، الذى اقترحته الحكومة الفرنسية، لتقييد حرية التنقل وتغليظ الغرامة خلال فترة الاحتواء. وإضافة عقوبات لعدم الامتثال للحجر.

وسيمنح القانون لرئيس الوزراء الفرنسى "صلاحية الإعلان، بمرسوم وبناء على توصية من وزير الصحة، عن تدابير عامة تضع قيودًا على حرية الحركة وحرية العمل وحرية التجمع وتسمح له بالمضى قدمًا فى التحكم بجميع المؤسسات والخدمات الضرورية لمكافحة الكارثة الصحية ".

وتم التصويت على النص بعد عدة ساعات من النقاش فى البرلمان الفرنسى ويتضمن تدابير من شأنها أن تقلل الحريات الخاصة والمتمثلة أساسا فى تقييد حركة النقل وبالتالى الحجز على نطاق واسع.

سيغطى القانون أكثر من مجرد تدابير الطوارئ الصحية: فهو يحتوى أيضًا على أحكام تتعلق بتأجيل الجولة الثانية من الانتخابات البلدية الفرنسية ودعم الاقتصاد، بالإضافة إلى التدابير التى تؤثر على قانون العدالة والعمل الفرنسي.

وسيتم تغريم جميع من ينتهك قرار الحجز الصحى بغرامة مالية تصل إلى 135 يورو، وفى حال تكرار الشخص للانتهاك فى أول أسبوعين على ارتكابه للمخالفة الأولى، ترفع الغرامة المالية إلى 1500 يورو، وعند ارتكاب 4 مخالفات فى غضون شهر يعاقب الشخص بغرامة مالية تصل إلى 3700 يورو والسجن لمدة 6 اشهر.

وفى نهاية الجلسة البرلمانية، قدمت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبى تعديلاً بشأن غرامات أولئك الذين لا يتبعون قواعد الحجز الصحى حيث يتوجب على الجميع تقديم وثيقة رسمية موقعة تشير إلى سبب عدم تواجدهم فى المنزل، وقد حددت السلطات أسباب الخروج فى العمل أو التسوق أو ممارسة الرياضة.

وكانت الشرطة الفرنسية سجلت بالفعل خلال اليوم الخامس للحجر الصحى العام أكثر من 38994 محضر خرق للحجر، بدون مبرر أو تصريح للخروج من المنزل التى أعلنته الحكومة الفرنسية.


فرنسا

البرلمان الفرنسي

الحجر الصحى في فرنسا

كورونا في فرنسا

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك المركزى يلغى رسوم وعمولات التحويلات المحلية بالجنيه

البنك المركزى يلغى رسوم وعمولات التحويلات المحلية بالجنيه

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 22-3-2020 وعيار 24 بـ 181.23 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 22-3-2020 وعيار 24 بـ 181.23 ريال سعودى

فو يوجانيو المحصنة.. كيف انتصرت المدينة الإيطالية على كورونا؟ "فيديو"

فو يوجانيو المحصنة.. كيف انتصرت المدينة الإيطالية على كورونا؟ "فيديو"

محمد الإتربى يتولى رئاسة اتحاد بنوك مصر خلفًا لهشام عز العرب

محمد الإتربى يتولى رئاسة اتحاد بنوك مصر خلفًا لهشام عز العرب

البنك المركزى: تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"

البنك المركزى: تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"

فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

قرارات عاجلة بخصوص الجامعات.. فيديو

قرارات عاجلة بخصوص الجامعات.. فيديو

صور.. البنك الأهلى يبدأ طرح شهادات بفائدة 15% وسط إجراءات احترازية للوقاية

صور.. البنك الأهلى يبدأ طرح شهادات بفائدة 15% وسط إجراءات احترازية للوقاية

"الصحة" تكشف 5 آداب صحية للعطس للوقاية من عدوى كورونا

"الصحة" تكشف 5 آداب صحية للعطس للوقاية من عدوى كورونا

"قوى البرلمان" تناشد رجال الأعمال والفنانين لدعم الفئات المتضررة من كورونا

"قوى البرلمان" تناشد رجال الأعمال والفنانين لدعم الفئات المتضررة من كورونا

كيف يستفيد الطلاب من منصة التعلم الإلكترونية؟.. اعرف التفاصيل

كيف يستفيد الطلاب من منصة التعلم الإلكترونية؟.. اعرف التفاصيل

التموين: صرف 90% من مقررات شهر مارس حتى الآن

التموين: صرف 90% من مقررات شهر مارس حتى الآن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة