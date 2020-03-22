اليوم السابع
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غلق وتشميع 79 محل ومقهي مخالف لعدم التزامهم بالقرار بشبرا الخيمة

الأحد، 22 مارس 2020 02:18 م
غلق وتشميع 79 محل ومقهي مخالف لعدم التزامهم بالقرار بشبرا الخيمة عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه اللواء جمال الرشيدي مساعد وزير الداخليه مدير أمن القليوبية، حملة مكبرة للتأكد من التزام المحال بقرار رئيس مجلس الوزراء بإلاغلاق الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، حيث قام محافظ القليوبية بتشميع 79 محل وكافيه ومطعم وصالات جيم على محافظة القليوبية، لعدم التزامهم بالغلق ووضعهم سواتر من القماش لحجب الرؤية، موجها بتطبيق غرامة رادعة على المحلات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال اصحابها.

وأشار "الهجان"، إلى أنه تم التشديد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة يومية لتنفيذ القرارات التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا بكل حزم حرصًا على سلامة المواطنين وفرض حالة الالتزام على المحال والمنشآت التجارية.

واكد المحافظ، أن القرار يشمل جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب والذى بدأ سريانه الساعة السابعة مساءً ويستمر للساعة السادسة صباحاً حتى نهاية الشهر الجارى على ألا يسرى هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.

وأكد المحافظ، علي أن هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر فترة احترازية مؤقتة للوقاية من هذا الفيروس وستعود الحياة إلي طبيعتها مرة أخري وناشد المحافظ المواطنين بالالتزام بتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة للوقاية من فيروس كرورنا، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشاره والابقاء في منازلهم قدر المستطاع.

والجدير بالذكر أنه تم القيام بحملات مكبرة فى جميع مدن وأحياء المحافظة بمشاركة قوات الشرطة حيث اسفرت جهود ادارة شرطة المرافق بقيادة العميد محمد جابر مدير شرطة المرافق عن تحرير 73 محضر اشغال طريق و254 محضر ازالة فورية و5 محاضر نظافة عامة و146 محضر للباعة الجائلين و27 محضر ازالة غرزة شاى و3 محاضر ازالة اكشاك مخالفة و70 محضر ازالة وصلات كهربائية مخالفة و15 محضر ازالة تندات مخالفة و50 محضر لوحات اعلانية مخالفة و53 محضر ازالة فرش مؤقت.

 

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