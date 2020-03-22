اليوم السابع
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غرفة عمليات البترول تتابع تطبيق إجراءات الوقاية بالمنشآت الإدارية والحقول

الأحد، 22 مارس 2020 01:37 م
غرفة عمليات البترول تتابع تطبيق إجراءات الوقاية بالمنشآت الإدارية والحقول المهندس طارق الملا
كتبت - مروة الغول

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تواصل غرفة عمليات البترول المشكلة فى الهيئة المصرية العامة للبترول متابعة تنفيذ والالتزام باجراءات الحماية من فيروس كورونا المستجد، فى المقرات والمنشأت الأدارية والحقول.
 
وقالت مصادر مسئولة، لليوم السابع، إن المهندس طارق الملا يتابع يوميا ويتلقي تقارير بتنفيذ اجراءات السلامه والحماية وعدم الاختلاط بين العاملين، وتقديم كل سبل الدعم لتفادى تعرض أى من العاملين للاصابة.
 
وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس أن 98 حالة مصابة بكورونا لاتزال فى العزل الصحى حتى الآن تتلقى العلاج وفق البروتوكول العلاجى المعتمد من منظمة الصحة العالمية وجميعهم حالتهم مستقرة.
 
وكانت  وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس الأحد، عن خروج 5 حالات من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معملياً من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات "السلبية" يتم متابعتهم في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة، ومن المنتظر خروجهم بعد ثبوت سلبية تحليل الـ "pcr" لهم مرتين بينهم 48 ساعة، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.
 
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الـ 5 حالات التي غادرت مستشفى العزل اليوم، كلهم من المصريين.
 
وأشار إلى تسجيل 16 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، اليوم، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، باستثناء حالة مصرية عائدة من إيطاليا، حيث تم اكتشافهم ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحا أن الحالات المكتشفة اليوم من ضمنهم 8 مصريين و 8 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة.
 
وكشف مجاهد عن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاحد هو 126حالة من ضمنهم 26 حالة تم شفاءها وخرجت من مستشفى العزل، وحالتين وفاة فقط" حالة السيدة المصرية التي توفيت الخميس الموافق 12 مارس، والأخرى للألماني الذى توفي يوم الأحد الموافق 8 مارس"
 
وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن 105 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

البترول

كورونا

السلامة

غرفة عمليات

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