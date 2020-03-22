عميد طب بنها: مستشفيات بنها الجامعية جاهزة لمواجهة أزمة فيروس كورونا

كما أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، عن عدة إجراءات احترازية قامت بها إدارة مستشفي بنها الجامعي بأشراف الدكتور مصطفى القاضي رئيس مجلس إدارة المستشفي، والدكتور طارق العيسوى المدير التنفيذي للمستشفي منها المرور الدورى والمستمر للتوعية بإخطار انتشار فيروس كورونا المستجد والتأكيد علي اتباع تعليمات وزارة الصحة فى النظافة الشخصية وطرق التعامل مع المرضى وطرق مكافحة العدوى وإجراءات السلامة والصحة المهنية بجانب تعقيم العيادات الخارجية بالمستشفيات بالتعاون مع وحدة الأزمات والكوارث بالجامعة.

وأشار رئيس جامعة بنها، إلي أنه تم إخلاء الزائرين وإلغاء الزيارة من المستشفيات ومنع الزيارة طبقا لقرار وزير التعليم العالي بالتعاون مع الأمن الإدارى حفاظا على صحة المرضي .

وفي سياق آخر، عقدت الدكتورة راندا مصطفى، نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اجتماعا لمناقشة طرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد، جاء ذلك بحضور الدكتورة أمال السيد جاب الله مدير عام الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة، والدكتور إبراهيم راجح مدير وحدة إدارة الأزمات والكوارث، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية ومديرى عموم كليات الجامعة.