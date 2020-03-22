عميد طب بنها: مستشفيات بنها الجامعية جاهزة لمواجهة أزمة فيروس كورونا

أجرى الدكتور مصطفى القاضى عميد كلية طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستسفيات الجامعية ببنها، والدكتور محمد جودة وكيل لكلية لشئون التعليم والطلاب وطاقم إدارة مستشفيات بنها الجامعية، اليوم الاحد، جولة تفقدية لأقسام مستشفيات بنها الجامعية، وذلك فى إطار اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وتم خلال الجولة الإطمئنان على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير في مستشفيات بنها الجامعية من حيث توافر الكمامات الطبية والتعقيم والتطهير المستمر لكافة الأجهزة والأماكن بالمستشفى، كما تم التنبيه على إرتداء الكمامات الطبية لكافة العامليين بالمستشفى منعنًا لنقل العدوى، والحفاظ على سلامة الطاقم الطبي و المواطنين المترددين على المستشفى.
ومن جهته أكد عميد طب بنها على جاهزية مستشفيات بنها الجامعية لمواجهة أزمة فيروس كورونا، واتخاذها كافة الإجراءات الطبية والصحية لمواجهة الفيروس.
كما أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، عن عدة إجراءات احترازية قامت بها إدارة مستشفي بنها الجامعي بأشراف الدكتور مصطفى القاضي رئيس مجلس إدارة المستشفي، والدكتور طارق العيسوى المدير التنفيذي للمستشفي منها المرور الدورى والمستمر للتوعية بإخطار انتشار فيروس كورونا المستجد والتأكيد علي اتباع تعليمات وزارة الصحة فى النظافة الشخصية وطرق التعامل مع المرضى وطرق مكافحة العدوى وإجراءات السلامة والصحة المهنية بجانب تعقيم العيادات الخارجية بالمستشفيات بالتعاون مع وحدة الأزمات والكوارث بالجامعة.
وأشار رئيس جامعة بنها، إلي أنه تم إخلاء الزائرين وإلغاء الزيارة من المستشفيات ومنع الزيارة طبقا لقرار وزير التعليم العالي بالتعاون مع الأمن الإدارى حفاظا على صحة المرضي .
وفي سياق آخر، عقدت الدكتورة راندا مصطفى، نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اجتماعا لمناقشة طرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد، جاء ذلك بحضور الدكتورة أمال السيد جاب الله مدير عام الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة، والدكتور إبراهيم راجح مدير وحدة إدارة الأزمات والكوارث، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية ومديرى عموم كليات الجامعة.
وقالت راندا مصطفى إن الاجتماع يأتى فى إطار وضع خطة الوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث تم مناقشة تعقيم وتطهير كافة المبانى والمنشأت الجامعية على المدى القصير والطويل عن طريق استخدام الكلور بشكل يومى، كما سيتم وضع آليات للرش وأساليب النظافة والتعقيم للكليات والمعامل والمكاتب الإدارية كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا.
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