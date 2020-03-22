عمومية النصر للملاحات توصى بوقف مؤقت لترخيص ملاحة سبيكة بشمال سيناء

كتب عبد الحليم سالم

اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة النصر للملاحات، الموازنة التخطيطية، للشركة عن العام المالى 2020-2021، بخسائر تبلغ نحو 5 ملايين جنيه، جراء استمرار ملاحة سبيكة وانخفاض فوائد السندات واذون الخزانة بنحو 6 ملايين جنيه العام المقبل.

ترأس الجمعية المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بحضور وليد محمد الرشيد، واسامه مهدى العضوين المنتدبين للشركة، وأعضاء مجلس الإدارة وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات .

خلال أعمال الجمعية استعرض الدكتور أسامه عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الشركة تفاصيل الموازنة التخطيطية للعام المقبل، وتفاصيل المشروعات المستقبلية للشركة، والتحديات التى تواجه صناعة الملح خاصة فى ظل إغلاق ملاحة سبيكة التى تمثل 85% من انتاج الشركة وانعكاس ذلك على نتائج الأعمال، حيث خسرت الشركة نحو 40 مليون جنيه نتيجة توقف الملاحة .

واعتمدت الجمعية العامة الموازنة التخطيطية المتضمنة، ضخ 12 مليون جنيه استثمارات خلال العام المقبل يتم تمويلها ذاتيا، لزيادة القدرة الإنتاجية والتسويقية للشركة .

كما طالبت الجمعية العامة الشركة بالعمل على استغلال الطاقات المتاحة لديها فى ضوء الاحتياجات الفعلية، خاصة فى ملاحة برج العرب، وسرعة الانتهاء من مشروعات الشركة القائمة لتطويرها .

ووافقت الجمعية على رغبة الشركة فى الوقف المؤقت لترخيص منلاحة سبيكة لحين زوال الأسباب الواردة بالمادة 81 من من اللائحة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 108 لسنة 2020 مع تفويض رئيس الجمعية العامة فى اتخاذ القرار المناسب فى التفاوض مع محافظ شمال سيناء بهذا الشأن والعرض على الجمعية العامة.

كما اوصت الجمعية الشركة الحفاظ على الصيانة للحفاظ على إنتاجية الشركة .