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عمدة نيويورك: مستشفيات المدينة ستشهد نقصاً كبيرا بالمعدات بسبب كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 07:45 م
عمدة نيويورك: مستشفيات المدينة ستشهد نقصاً كبيرا بالمعدات بسبب كورونا نيويورك
كتب أيمن رمضان

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أفادت القناة الأولى المصرية، في نبأ عاجل لها، منذ قليل أن عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو، قال إن مستشفيات المدينة ستشهد نقصاً كبيرا بالمعدات خلال 10 أيام بسبب إجراءات مكافحة فيروس كورونا  "كوفيد 19".

وكانت ولاية نيويورك الأميركية قد سجلت 4800 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت سكاى نيوز عربية فى خبر عاجل لها.

وكشفت منظمة الصحة العالمية، عن آخر الإحصائيات عن فيروس كورونا، والذى انتشر فى معظم دول العالم، موضحة أن الفيروس أصاب حتى الآن 267013 شخصا وقتل 11201على مستوى العالم.

يذكر أن الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، كان قد أكد، أنه فى كل يوم يبدو أن جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19 "تبلغ منعطفاً جديداً مأساوياً، حيث تزداد الوفيات والإصابات كل يوم، موضحا أن كل روح نخسرها هي مأساة بحد ذاتها، وهي في الوقت ذاته حافز لنا لمضاعفة جهودنا، وفعل كل ما بوسعنا لوقف انتقال الفيروس وإنقاذ الأرواح.

وقال، علينا أيضا أن نحتفل بما تحقق من نجاحات، حيث أن مدينة "ووهان"، لم تبلغ الأيام الماضية بأي حالات جديدة لأول مرة منذ اندلاع هذه الفاشية.

وبذلك تعطي ووهان أملاً لبقية العالم بأن الوضع مهما كان قاسياً وخطيراً يمكن أن نعكس مساره.

 

 


فيروس كورونا

نيويورك

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كوفيد 19

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