اليوم السابع
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عمدة موسكو: المترو سيواصل عمله ولن يتم إغلاقه بسبب فيروس كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 09:46 ص
عمدة موسكو: المترو سيواصل عمله ولن يتم إغلاقه بسبب فيروس كورونا مترو روسيا
كتب ــ محمد شعلان

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أعلن سيرجى سوبيانين، عمدة موسكو، بأن مترو الأنفاق في العاصمة سيواصل عمله ولن يتم إغلاقه بسبب تفشي فيروس كورونا، موضحا أن المترو مجهز بشكل تقني يسمح باستمرار عمل القطارات وضخ الهواء بشكل مستمر، حتى تبقى الشبكات تعمل بشكل جيد، وذلك وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك عن تصريحات لعمدة موسكو.

 

وأشار سيرجى سوبيانين، عمدة موسكو، في تصريحاته، إلى أنه في حال تم إيقاف المترو، فإن عودته للعمل لن تكون قبل ستة أشهر".

 

وبالأمس، قالت السلطات الصحية فى موسكو، إن العاصمة الروسية أغلقت كل المنشآت الرياضية بما فيها المسابح وأندية اللياقة البدينة بسبب فيروس كورونا.

 

وأعلنت روسيا رصد 306 حالات إصابة بالفيروس معظمها فى موسكو فضلا عن حالة وفاة. وطرحت الحكومة سلسلة إجراءات اقتصادية واجتماعية للحد من انتشار المرض.

 

وكانت موسكو علقت من قبل معظم الفعاليات العامة وفرضت قيودا على التجمعات وحظرت دخول الأجانب وأغلقت المدارس.

 

كما أعلنت نائبة عمدة موسكو للتنمية الاجتماعية أناستاسيا راكوفا، أمس السبت، أنه تم عزل ستة آلاف شخص كانوا على اتصال مع المصابين بفيروس كورونا في موسكو.

 

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن راكوفا قولها: "بالنسبة لـ 131 مريضاً، قمنا بعزل 6 آلاف كانوا على اتصال شخصي معهم". ووفقًا لها، فإن مثل هذه الإجراءات تتيح لسلطات المدينة كسب الوقت الكافي وضمان إعادة هيكلة البنية التحتية للعاصمة، وخاصة الطبية.

 

وأفادت مصادر خاصة لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، عن تعافي 8 مواطنين روس من فيروس كورونا المستجد في العاصمة الروسية موسكو.

 

وفي سياق آخر، أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور"، السبت، أن الهيئة أرسلت أجهزة للكشف عن فيروس كورونا إلى 13 دولة لإجراء الدراسات ومن المتوقع إرسالها إلى ثلاثة دول أخرى.


مترو روسيا

روسيا

موسكو

فيروس كورونا

كورونا

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