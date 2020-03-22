عمال بالإسماعيلية يطالبون بإجازة أسبوعين.. والمحافظ: ندرس موقفهم.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

طالب عمال شركات الاستثمار بمحافظة الإسماعيلية، إيقاف العمل بالمصانع لمدة 15 يومًا، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من التجمعات للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، بسبب التجمعات الكبيرة للعاملين وقت دخول المصانع، وكذلك أثناء العمل، وأثناء الخروج.

وتشهد شركات الاستثمار بمحافظة الإسماعيلية تجمع الآلاف من عمال المصانع، للتوقيع بالبصمة أثناء دخول المصانع، ونفس الأمر أثناء الخروج، مطالبين محافظ الإسماعيلية بالتدخل لتنفيذ قرار رئيس الوزراء بالحد من التجمعات، وتقسيم العمل بالتناوب، وتقليل أعداد المتواجدين في العمل، وإجازة المصابين بعدد من الأمراض.

ورغم التجمعات الكبيرة للعمال كل يوم، إلا أن أصحاب المصانع لم تتخذ أى إجراءات وقائية أو احترازيه، أو تعقيم للصانع، أو توافر كمامات للعاملين أو "جوانتى"، وهو ما تسبب فى قيام العاملين صباح اليوم بالتجمهر مطالبين أصحاب المصانع بمنحهم إجازة مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين، مشيرًا إلى أن فيروس كورونا سوف ينتشر بسرعة البرق فى حالة إصابة أحدى العاملين بأى مصنع داخل الاستثمار.

من جانبه قال، اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، تعليقيًا على مطالب العمال، إنه سوف يعقد اجتماع اليوم مع أصحاب المصانع لبحث حل مرضى لكل الأطراف، من أجل المصلحة العليا للجميع، مشيرًا إلى أن الأزمة فى طريقها للحل.



















