اليوم السابع
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"عقماناها علاولة".. طريقة مختلفة لأهالى قرية بالشرقية للتعقيم من كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 12:03 م
"عقماناها علاولة".. طريقة مختلفة لأهالى قرية بالشرقية للتعقيم من كورونا تعقيم - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو، آثار حالة من السخرية، لقيام أهالى أحد القرى بأعمال التعقيم من فيروس الكورنا، بطريقة غير صحيحة، والذى يرجح أنه تم تصويره فى إحدى قرى شمال محافظة الشرقية، وهو ما اتضح من لهجتهم فى الحديث أبرزها كلمات "ازعق ، علاوة " وهما من أصول لهجة البعض بالقرى فى المحافظة

وظهر شابين في العقد الثانى من العمر، أحدهما يحمل مدفع ويقوم برش مادة معقمة وهو مادة كلور على أجسام المارة ووجههم، والتانى يستوقف المارة للتعقييم، حيث استوقف ميكروباص به ركاب ، بقوله " أزعق أطهرك " قاصد افتح الشباك للتطهير، وبفتح السائق الشباك، طلب من الركاب اغلاق أعينهم ، وأطلق الأول مدفع التعقيم عليهم، قائلا: "عمقاناها علاولة"، بمعنى تم تعقيمها جيدا، ليكمل، وبذات الطريقة على ركاب توك توك والمارة برشهم بالكلور

يشار أن المحافظة شددت على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا على وكيلى وزارتى ( الصحة- الزراعة ) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد  .

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نطاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

نفذ رؤساء المدن والمراكز بالشرقية ، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة ، بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية والحضانات بجميع أنحاء المحافظة، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها، .

 


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