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عبد الحليم قنديل مطالبًا بالالتزام فى المنازل: "حتى لا نتحول إلى إيطاليا"

الأحد، 22 مارس 2020 12:59 ص
عبد الحليم قنديل مطالبًا بالالتزام فى المنازل: "حتى لا نتحول إلى إيطاليا" الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل
كتب أحمد عرفة

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أكد الدكتور عبد الحليم قنديل، الكاتب الصحفى، ضرورة ان يلتزم الشعب المصرى بتعليمات القيادة السياسية وضرورة الزام بيته وحماية نفسه لمنع انتشار فيروس كورونا، حتى لا نتحول إلى إيطاليا أو أسبانيا وينتشر الفيروس المستجد بشكل كبير بين المواطنين.
 
وقال الكاتب الصحفى، فى تصريحات لبرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن الصين كانت الدولة التى شهدت بؤرة الإرهاب وانتشر الفيروس بشكل كبير داخلها، إلا أنه مع التزام المواطنين الصينيين بتعليمات القيادة السياسية فى بلادهم بوقاية أنفسهم والبقاء فى منازلهم استطاعت الصين أن تتغلب على تلك الأزمة الكبرى وتعلن مدينة ووهان التى كانت بؤرة هذا المرض أنها أصبحت خالية من الإصابات الجديدة بهذا الفيروس.
 
ولفت الدكتور عبد الحليم قنديل، إلى أن الشعب المصرى ليس بعيدا على أن يحقق ما حققه الشعب الصينى وأن يتغلب على هذا المرض، خاصة أن طبيعة الشعبين متقاربة فى الالتزام، موضحا ضرورة أن يظل المصريين فى منازلهم ولا ينزلون من المنازل إلى للضرورة القصوى.
 
وفى وقت سابق قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن عددا كبيرا من المواطنين طالبوا تخصيص أرقام للتبرع لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد، وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
 
وكشف نادر سعد أن صندوق تحيا مصر لديه حساب لمواجهة الأزمات والكوارث وتم تخصيص رقم الحساب في كافة البنوك المصرية على حساب 037037، أو إرسال رسالة عبر الهاتف المحمول إلى رقم 37037 يتم التبرع بذلك بـ 5 جنيهات أو إرسال رسالة نصية عن طريق الهاتف المحمول أيضا إلى رقم 1333 يتم التبرع بذلك بجنيه واحد.
 
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن التبرعات ستخصص للأسرة المتضررة في فيروس «كورونا»، وأكد أن موظفوا الحكومة لن يتأثروا لأن المستحقات المالية تصرف لهم كما هي في مواعيدها المقررة.
 

كورونا

ايطاليا

عبد الحليم قنديل

اكسترا نيوز

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