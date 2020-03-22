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عبد الحليم قنديل لـ"المواجهة": كورونا سيتحدث تحولات عالمية

الأحد، 22 مارس 2020 01:00 ص
عبد الحليم قنديل لـ"المواجهة": كورونا سيتحدث تحولات عالمية الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل
كتب أحمد عرفة

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أكد الدكتور عبد الحليم قنديل، الكاتب الصحفى، أن أزمة كورونا ستحدث تحولات عالمية، مشيرا إلى أن الصين خرجت من معركة فيروس كورونا منتصرة، أصبحت الآن تعيش أفضل أيامها، وأثبتت للعالم أجمع أن طريقتها فى مواجهة هذا الفيروس المستجد كانت ناجحة.
 
وأضاف الكاتب الصحفى، فى تصريحات لبرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت منذ أيام أنها ستطبق علاج للملاريا لمواجهة فيروس كورونا وذلك بعد أسابيع من تنفيذ الصين هذه الطريقة فى علاج الفيروس، وهو ما يؤكد أن بكين متطورة عن واشنطن فى طريقة مواجهة هذا الوباء المبيت.
 
وأوضح الدكتور عبد الحليم قنديل، أن أى كارثة عالمية تحدث فى المجتمع الدولى دائما ما يشهد بعدها العالم مجموعة تحولات كبرى، وتصعد قوى جديدة بينما تختفى قوى عالمية أخرى، متوقعا أن تحدثت تلك التحولات العالمية بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.
 
ولفت الكاتب الصحفى، إلى أن دول أوروبا تمر بأزمة كبرى بعد عدم تمكنها من السيطرة على فيروس كورونا المميت، خاصة إيطاليا التى لم تعد قادرة على إيقاف ارتفاع عدد الإصابات.
 
وفى وقت سابق خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفى يضم عدد من قيادات الإدارة الأمريكية، حيث أعلن مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب كورونا، وقال الرئيس الأمريكي ، إن الولايات المتحدة الأمريكية قررت تأجيل موعد دفع الضرائب إلى 15 من يوليو عوضا عن 15 أبريل دون جزاء أو فائدة، مقرراً حزمة قرارات اقتصادية لمساعدة الأمريكيين على مواجهة آثار كورونا، موضحاً أن هناك تواصلا مستمرا مع حكام الولايات.
 
وأضاف الرئيس الأمريكى، خلال مؤتمر صحفي، أن كل أمريكي يلعب درواً مهماً في مواجهة هذا العدو غير المرئي، مطالباً المواطنين بالبقاء في المنزل، والتركيز على الاهتمام بالعائلة، شاكراً الجميع على دورهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد، قائلا:"كتب التاريخ لن تنسي ما تقومون به وسنحتفل بذلك قريباً"
 

كورونا

الصين

ايطاليا

عبد الحليم قنديل

اكسترا نيوز

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