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طقس الخليج.. غائم بالبحرين والإمارات ورياح مثيرة للأتربة بالسعودية

الأحد، 22 مارس 2020 08:00 ص
طقس الخليج.. غائم بالبحرين والإمارات ورياح مثيرة للأتربة بالسعودية درجات الحرارة
كتب محمد جمال

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تشهد منطقة دول الخليج، حالة من الاستقرار النسبى على الإمارات والسعودية والبحرين حيث سيكون الطقس بالبحرين غائما مع فرص لتساقط أمطار متفرقة، وفى السعودية توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأحد رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبارعلى معظم مناطق المملكة تؤدى الى شبه انعدام في الرؤية الافقية.

وإليكم التفاصيل...

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون غائماً مع فرصة بسيطة لتساقط أمطار رعدية في بداية اليوم، ويكون مغبراً في وقت لاحق ويتحول إلى معتدل عند المساء، وبلغت درجة الحرارة العظمى 27 درجة مئوية والصغرى 19 درجة مئوية.

 

 

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة تؤدى الى شبه انعدام في الرؤية الافقية على (الشرقية ، الرياض ،الحدود الشمالية) يصحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة .

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الإمارات

توقع " المركز الوطني للأرصاد " أن يكون الطقس اليوم غائما مع سقوط أمطار يصاحبها برق و رعد أحيانا على مناطق متفرقة خلال النهار تنحسر ليلا على المناطق الشمالية والشرقية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانا خاصة مع نشاط السحب، تصبح شمالية غربية قوية السرعة على البحر في المساء والليل.

 

الإمارات

 

الكويت

نهاراً

دافئ وغائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 50 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة و فرصة غبار على المناطق المكشوفة.

ليلاً

مائل للبروده وغائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية 12 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة.

الكويت

 


طقس

الكويت

السعودية

البحرين

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