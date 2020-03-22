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فى حملات رؤساء مدن الأقصر..

ضبط 10 محلات مخالفة للغلق بإسنا ومصادرة فراشة أفراح وإغلاق 3 محلات حلاقة بالقرنة

الأحد، 22 مارس 2020 11:37 م
ضبط 10 محلات مخالفة للغلق بإسنا ومصادرة فراشة أفراح وإغلاق 3 محلات حلاقة بالقرنة جانب من حملات الاقصر لمتابعة قرار الوزراء
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، جولة مسائية على المحلات التجارية والمقاهي بمدينة إسنا لمتابعة الإلتزام بقرار رئيس الوزراء، وذلك بالتنسيق مع ضباط المباحث وشرطة المرافق وقسم الإشغالات وإدارة البيئة بالمركز، وفي إطار متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بغلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والمراكز التجارية من الساعة 7 مساءً إلى الساعة 6 صباحاً حتى 31 مارس الجاري، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وفي إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.

وخلالها الجولات لقيادات مدينة إسنا، تم المرور على شارع البحر القديم وشارع البحر الجديد وشارع أحمد عرابي ومنطقة الشيخ سعد وجسر السيالة والقرية، حيث رصدت الحملة إلتزام عدد من المحلات التجارية والمقاهي والكافتيريا بقرار الغلق، وأيضا تم ضبط 10 محلات تجارية مخالفة للقرار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

كما شدد رئيس مدينة إسنا، على أجهزته التنفيذية والإشغالات بإتخاذ الاجراءات القانونية لكل من يخالف قرار رئيس مجلس الوزراء ويتم المرور يوميا خاصة على المقاهي واماكن التجمع وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، كما أثنى على الملتزمين بالقرار من أصحاب المحال حرصا منهم على سلامة الجميع من أبناء الوطن.

وفى مدينة القرنة قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة القرنة ، مساء اليوم الأحد، بشن حملة مكبرة على المحلات التجارية والمقاهي بمدينة القرنة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بغلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والمراكز التجارية من الساعة 7 مساءً إلى الساعة 6 صباحاً حتى 31 مارس الجاري، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وفي إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وأسفرت الحملة التى قادها العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز القرنة غرب الأقصر، عن مصادرة فراشة أفراح وإغلاق 3 محلات حلاقة، كما تم المرور على موقف سيارات الأجرة.

1 حملات مكثفة لرؤساء المدن لضبط مخالفات قرار الغلق لمكافحة كورونا
حملات مكثفة لرؤساء المدن لضبط مخالفات قرار الغلق لمكافحة كورونا
2 ضبط 10 محلات مخالفة للغلق فى حملات مدينة إسنا
ضبط 10 محلات مخالفة للغلق فى حملات مدينة إسنا
3 مدينة القرنة تعلن مصادرة فراشة أفراح وإغلاق 3 محلات حلاقة
مدينة القرنة تعلن مصادرة فراشة أفراح وإغلاق 3 محلات حلاقة
4 جانب من حملات الاقصر لمتابعة قرار الوزراء بغلق المقاهى والمحلات
جانب من حملات الاقصر لمتابعة قرار الوزراء بغلق المقاهى والمحلات

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