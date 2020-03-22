ضبط منشآت غير مرخصة لتصنيع الكمامات والمستلزمات الطبية غير المطابقة.. صور

كتب محمد أبو ضيف

استكمالا لجهود هيئة الرقابة الإدارية المبذولة لتشديد الرقابة على أماكن بيع المستلزمات الطبية والمطهرات بكافة محافظات الجمهورية، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المعنية ضمانًا لتيسير حصول المواطنين عليها وحمايتهم من شراء المنتجات المغشوشة التي تؤثر على صحتهم، ومحاربة جشع التجار واصحاب الصيدليات المستغلين لتلك المنتجات، واصلت الهيئة تنفيذ الحملات بالتنسيق والاشتراك مع كل من مديريات الصحة، والتموين، وجهاز حماية المستهلك بعدة محافظات على مستوى الجمهورية.

أسفرت الحملات عن ضبط بعض المنشآت غير المرخصة التي تقوم بتصنيع وبيع المستلزمات الطبية والمنظفات غير مطابقة للمواصفات، وكذلك بعض التجار وأصحاب الصيدليات التي خزنتها وامتنعت عن بيعها طمعا في مضاعفة المكاسب بالبيع بأسعار مغالى فيها بالسوق السوداء.

حيث تم ضبط (٩) برميل من مادة الكلور فزلين، و(١٥) شيكارة بودرة بيضاء، و(٥٨٦٠٠) عبوة مغشوشة مصنعة قبيل طرحها للبيع بالأسواق للمواطنين بمحافظة الغربية، كما تم ضبط (٣٠٠٠) عبوة دوائية مخالفة بمنشأة غير مرخصة لتصنيع المستلزمات الطبية بمحافظة بنى سويف، وضبط (٦٨٠) عبوة كحول مخزنة امتنعت عن ‏بيعها احدى الصيدليات بمحافظة بورسعيد، بالإضافة الى ضبط منتجات مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات التصنيع لكل من (28100) قفاز طبي و(3769) عبوة كحول و(٢١٤٢) عبوة فورسالين و(١٦٥٠) كمامة طبية بمحافظات كفر الشيخ والسويس والبحر الأحمر والاسماعيلية،

واتُخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة بتحرير محاضر المخالفات بالمضبوطات المغشوشة المحرزة التي تم ضبطها، وكذلك احالة المخالفين من أصحاب تلك المنشأت والصيدليات للنيابات المختصة لإعمال شئونها ضدهم.



ادوات تصنيع



ادوية فاسدة



ادوية



كراتين ادوية مجهولة المصدر



كمامات



ماكينات



مخازن



مستلزمات



منتجات فاسدة