اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 مارس 2020 03:07 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط منشآت غير مرخصة لتصنيع الكمامات والمستلزمات الطبية غير المطابقة.. صور

الأحد، 22 مارس 2020 03:00 م
ضبط منشآت غير مرخصة لتصنيع الكمامات والمستلزمات الطبية غير المطابقة.. صور الرقابة الإدارية - أرشيفية
كتب محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استكمالا لجهود هيئة الرقابة الإدارية المبذولة لتشديد الرقابة على أماكن بيع المستلزمات الطبية والمطهرات بكافة محافظات الجمهورية، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المعنية ضمانًا لتيسير حصول المواطنين عليها وحمايتهم من شراء المنتجات المغشوشة التي تؤثر على صحتهم، ومحاربة جشع التجار واصحاب الصيدليات المستغلين لتلك المنتجات، واصلت الهيئة تنفيذ الحملات بالتنسيق والاشتراك مع كل من مديريات الصحة، والتموين، وجهاز حماية المستهلك بعدة محافظات على مستوى الجمهورية.

أسفرت الحملات عن ضبط بعض المنشآت غير المرخصة التي تقوم بتصنيع وبيع المستلزمات الطبية والمنظفات غير مطابقة للمواصفات، وكذلك بعض التجار وأصحاب الصيدليات التي خزنتها وامتنعت عن بيعها طمعا في مضاعفة المكاسب بالبيع بأسعار مغالى فيها بالسوق السوداء.

 

حيث تم ضبط (٩) برميل من مادة الكلور فزلين، و(١٥) شيكارة بودرة بيضاء، و(٥٨٦٠٠) عبوة مغشوشة مصنعة قبيل طرحها للبيع بالأسواق للمواطنين بمحافظة الغربية، كما تم ضبط (٣٠٠٠) عبوة دوائية مخالفة بمنشأة غير مرخصة لتصنيع المستلزمات الطبية بمحافظة بنى سويف، وضبط (٦٨٠) عبوة كحول مخزنة امتنعت عن ‏بيعها احدى الصيدليات بمحافظة بورسعيد، بالإضافة الى ضبط منتجات مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات التصنيع لكل من (28100) قفاز طبي و(3769) عبوة كحول و(٢١٤٢) عبوة فورسالين و(١٦٥٠) كمامة طبية بمحافظات كفر الشيخ والسويس والبحر الأحمر والاسماعيلية،

 

واتُخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة بتحرير محاضر المخالفات بالمضبوطات المغشوشة المحرزة التي تم ضبطها، وكذلك احالة المخالفين من أصحاب تلك المنشأت والصيدليات للنيابات المختصة لإعمال شئونها ضدهم.

ادوات تصنيع
ادوات تصنيع

 

ادوية فاسدة
ادوية فاسدة

 

ادوية
ادوية

 

كراتين ادوية مجهولة المصدر
كراتين ادوية مجهولة المصدر

 

كمامات
كمامات

 

ماكينات
ماكينات

 

مخازن
مخازن

 

مستلزمات
مستلزمات

 

منتجات فاسدة
منتجات فاسدة

 

منتجات
منتجات

 


الرقابة الادارية

حملات امنية

مديريات الصحة

اخبار الحوادث

اخبار عاجلة

مستلزمات طبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

هيئة الرقابة الإدارية تتصدى لجشع تجار المطهرات والمستلزمات الطبية الوقائية

الخميس، 19 مارس 2020 06:10 م

الجريدة الرسمية تنشر قرار الإذن لـ22 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالمصرية

الأحد، 15 مارس 2020 11:34 ص

الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء مكتب ترجمة رسمية بدار القضاء العالى

الأحد، 15 مارس 2020 11:22 ص

تعرف على جهود هيئة الرقابة الإدارية خلال شهر فبراير 2020

الثلاثاء، 10 مارس 2020 02:21 م

الرقابة الإدارية تلقى القبض على جمال الشويخ عضو مجلس النواب

الإثنين، 09 مارس 2020 04:28 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك المركزى يلغى رسوم وعمولات التحويلات المحلية بالجنيه

البنك المركزى يلغى رسوم وعمولات التحويلات المحلية بالجنيه

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 22-3-2020 وعيار 24 بـ 181.23 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 22-3-2020 وعيار 24 بـ 181.23 ريال سعودى

فو يوجانيو المحصنة.. كيف انتصرت المدينة الإيطالية على كورونا؟ "فيديو"

فو يوجانيو المحصنة.. كيف انتصرت المدينة الإيطالية على كورونا؟ "فيديو"

محمد الإتربى يتولى رئاسة اتحاد بنوك مصر خلفًا لهشام عز العرب

محمد الإتربى يتولى رئاسة اتحاد بنوك مصر خلفًا لهشام عز العرب

البنك المركزى: تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"

البنك المركزى: تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"

فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

قرارات عاجلة بخصوص الجامعات.. فيديو

قرارات عاجلة بخصوص الجامعات.. فيديو

صور.. البنك الأهلى يبدأ طرح شهادات بفائدة 15% وسط إجراءات احترازية للوقاية

صور.. البنك الأهلى يبدأ طرح شهادات بفائدة 15% وسط إجراءات احترازية للوقاية

"الصحة" تكشف 5 آداب صحية للعطس للوقاية من عدوى كورونا

"الصحة" تكشف 5 آداب صحية للعطس للوقاية من عدوى كورونا

"قوى البرلمان" تناشد رجال الأعمال والفنانين لدعم الفئات المتضررة من كورونا

"قوى البرلمان" تناشد رجال الأعمال والفنانين لدعم الفئات المتضررة من كورونا

كيف يستفيد الطلاب من منصة التعلم الإلكترونية؟.. اعرف التفاصيل

كيف يستفيد الطلاب من منصة التعلم الإلكترونية؟.. اعرف التفاصيل

التموين: صرف 90% من مقررات شهر مارس حتى الآن

التموين: صرف 90% من مقررات شهر مارس حتى الآن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة