اليوم السابع
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ضبط سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الأدمى بمطاعم ببنها

الأحد، 22 مارس 2020 02:20 م
ضبط سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الأدمى بمطاعم ببنها حملة تموينيه - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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ألقت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية سلع غذائية مجهولة المصدر بمطاعم بمدينة بنها تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق، وتلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من العقيد احمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية بضبط كلا من "ع.ذ" صاحب مطعم بقسم ثان بنها لاستخدامه سلع غذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات  تفيد بيانات العبوة وتاريخ الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادامى،وتم ضبط 127 كيلو لحوم مفرومة بدون بيانات.
 
وضبط المدعو"ش.ح" المسؤل عن مطعم مأكولات بدائرة قسم ثان بنها لحيازتة 13 كيلو لحوم مفروم بدون بيانات، وورد تقرير الطب البيطرى المضبوطات بها تغيير بالخواص من حيث الملمس والرائحة وغير صالحة للاستهلاك الادمى والحيوانى تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

كما تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، من القبض على مدير مسئول محطة تموين سيارات بالقناطر الخيرية لتجميعه كمية من السولار دون التعاقد مع الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، حيث تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، بضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية لتجميعه 44000 لتر "سولار بنزين 92" دون التعاقد مع الجهات المختصة قدرت بقيمة مالية 311500 جنيهاً تقريباً.

وفى سياق متصل، ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية كمية من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدامى وأكثر من 8 أطنان مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، بضبط المدير المسئول عن مصنع بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، لحيازته (8,350 طن "سكر حر، دقيق فاخر، عسل جلوكوز، سميد"، مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات القياسية، وكذا 1100 عبوة "حلويات شرقية"منتج نهائى معبأة داخل عبوات مختلفة الأحجام .

 


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