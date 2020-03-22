ضبط أسلحة وتنفيذ 1471 حكما قضائيا بحملة أمنية فى سوهاج

سوهاج ــ محمود مقبول

وجهت الأجهزة الأمنية بسوهاج بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج ورئاسة اللواء عبد الحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية حملة أمنية قادها ضباط وحدات المباحث والأقسام استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة وتجار المخدرات.

جاءت الحملة فـى إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمنى وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم فى جهاز الشرطة وتأكيداً على قدرة الأجهزة الأمنية على فرض هيبة الدولة وسيادة القانون، اشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائى والمرور والتموين ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم فى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة عن ضبط "بندقية خرطوش عيار 12 محلية الصنع وسلاح أبيض" وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجارى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وفى مجال ضبط حالات الاشتباه تمكن ضباط وحدة الاشتباه من ضبط "46" حكما وتم ضبط "10" قضايا إدارة وتشغيل مركز كمبيوتر نت بدون ترخيص - إدارة وتشغيل جهاز كمبيوتر داخل محل إتصالات بدون ترخيص إدارة وتشغيل مكتبة بدون ترخيص إدارة وتشغيل جهاز ريسيفر داخل ومقاهى بدون ترخيص إدارة وتشغيل جهاز بلاى ستيشين بدون ترخيص إدارة وتشغيل مكتبة بدون ترخيص.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد "1471" حكما قضائيا متنوعا وتم ضبط 297 مخالفة مرورية و32 مخالفة مرافق وتم ضبط 42 قضية تموينية منها ضبط "4" قضايا أنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و" 3 " قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن و" 3 " قضايا عدم الاعلان عن مواعيد تشغيل بالمخبز و"14 " قضية عدم الإعلان عن الأسعار و"10 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 4" قضايا إدارة منشأة بدون ترخيص وقضيتى عرض لحوم مكشوفه بدون غطاء شاش وقضية إدارة مصنع بدون ترخيص وحيازة سلع مجهولة المصدر وقضية تجميع كمية من دقيق المخبز وجـارى الاستمرار فـى القيـام بحملات مماثلة.