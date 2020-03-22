اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 مارس 2020 10:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. وكيل أوقاف الأقصر يشيد بشباب أرمنت لإطلاقهم مبادرات لتعقيم المساجد

الأحد، 22 مارس 2020 09:00 ص
صور.. وكيل أوقاف الأقصر يشيد بشباب أرمنت لإطلاقهم مبادرات لتعقيم المساجد تعقيم المساجد
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه مازال العطاء مستمرا من كافة أفراد المجتمع الأقصرى عبر ملحمة تعقيم وتطهير المساجد، وذلك فى إطار تنفيذ تعليمات الوزارة وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ودعماً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، موجهاً الشكر لشباب مدينة أرمنت على دورهم الكبير فى تعقيم المساجد بالمدينة بالجهود الذاتية خلال الساعات الماضية.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه جرى إطلاق حملات نظافة على مدار الـ48 ساعة الماضية تستهدف المساجد والمقار الإدارية التابعة للمديرية، وذلك تنفيذاً لتعليمات الوزارة والخاصة بتكثيف أعمال النظافة الخاصة بالمساجد، وذلك نظراً لكونها الملتقى الروحى الدينى والوطنى لكل أفراد المجتمع، بالاشتراك مع رؤساء المراكز والمدن والقرى، ومديرى المديريات ذات الاختصاص والمواطنين.

وقال الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر: "نود أن نوجه الشكر لفريق أمل أرمنت والذى قام بحملة تعقيم وتطهير للعديد من مساجد مركز ومدينة أرمنت، فجزاهم الله خير الجزاء وهذا الأمر إنما يستهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين المحترمين، ونسأل الله تعالى أن يجعل مصرنا واحة أمن وأمان واطمئنان".

وكان قد قاد رجال مديرية أوقاف الأقصر بقيادة الشيخ الوزارة، ظهر الجمعة، حملة نظافة مكبرة بالإشتراك مع مديرية البيطري بالأقصر، وذلك على مستوى المديرية والتى تستهدف المساجد والمقار الإدارية التابعة للمديرية، وذلك تنفيذا لتعليمات الوزارة والخاصة بتكثيف أعمال النظافة الخاصة بالمساجد، وذلك نظراً لكونها الملتقى الروحى الدينى والوطنى لكل أفراد المجتمع، وذلك بالإشتراك مع رؤساء المراكز والمدن والقرى ومديرى المديريات ذات الإختصاص والمواطنين،ويقول الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل أوقاف الأقصر، أنه خرجت تلك الحملات فى إطار تنفيذ تعليمات الوزارة وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ودعماً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث تستهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وكيل أوقاف الأقصر يشكر شباب أرمنت على حملات التعقيم والتطهير (1)
وكيل أوقاف الأقصر يشكر شباب أرمنت على حملات التعقيم والتطهير (1)

 

وكيل أوقاف الأقصر يشكر شباب أرمنت على حملات التعقيم والتطهير (3) (1)
وكيل أوقاف الأقصر يشكر شباب أرمنت على حملات التعقيم والتطهير (3) (1)

 

وكيل أوقاف الأقصر يشكر شباب أرمنت على حملات التعقيم والتطهير (2)
وكيل أوقاف الأقصر يشكر شباب أرمنت على حملات التعقيم والتطهير (2)

 

وكيل أوقاف الأقصر يشكر شباب أرمنت على حملات التعقيم والتطهير (4)
وكيل أوقاف الأقصر يشكر شباب أرمنت على حملات التعقيم والتطهير (4)

الاقصر

اخبار الاقصر

حملات تطهير المساجد

اوقاف الاقصر

اخبار مصر اليوم

تعقيم مساجد الاقصر

مشاركة مجتمعية لمكافحة كورونا

فيروس كورونا

صلاة الجمعة

وزارة الاوقاف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. البنك الأهلى يبدأ طرح شهادات بفائدة 15% وسط إجراءات احترازية للوقاية

صور.. البنك الأهلى يبدأ طرح شهادات بفائدة 15% وسط إجراءات احترازية للوقاية

"الصحة" تكشف 5 آداب صحية للعطس للوقاية من عدوى كورونا

"الصحة" تكشف 5 آداب صحية للعطس للوقاية من عدوى كورونا

"قوى البرلمان" تناشد رجال الأعمال والفنانين لدعم الفئات المتضررة من كورونا

"قوى البرلمان" تناشد رجال الأعمال والفنانين لدعم الفئات المتضررة من كورونا

كيف يستفيد الطلاب من منصة التعلم الإلكترونية؟.. اعرف التفاصيل

كيف يستفيد الطلاب من منصة التعلم الإلكترونية؟.. اعرف التفاصيل

التموين: صرف 90% من مقررات شهر مارس حتى الآن

التموين: صرف 90% من مقررات شهر مارس حتى الآن

تعرف على أبرز الخطوات الاحترازية للبرلمان للتصدى لانتشار "كورونا"

تعرف على أبرز الخطوات الاحترازية للبرلمان للتصدى لانتشار "كورونا"

10 إرشادات للصَّلاة فى المنزل من مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية

10 إرشادات للصَّلاة فى المنزل من مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية

حصاد مرحلة البناء.. 66 مليون جنيه لتنفيذ 15 مشروعًا لتطوير قطاع الصناعة

حصاد مرحلة البناء.. 66 مليون جنيه لتنفيذ 15 مشروعًا لتطوير قطاع الصناعة

"س و ج".. 8 أسئلة تكشف طرق مواجهة فيروس كورونا

"س و ج".. 8 أسئلة تكشف طرق مواجهة فيروس كورونا

فتوى: يجوز ترك غسل الميت بكورونا مخافة العدوى وإجراءات الصحة شرعية

فتوى: يجوز ترك غسل الميت بكورونا مخافة العدوى وإجراءات الصحة شرعية

الخدمات التأمينية لحماية العمالة غير المنتظمة بقانون العمل.. اعرفها

الخدمات التأمينية لحماية العمالة غير المنتظمة بقانون العمل.. اعرفها

اليوم.. مغادرة آخر 100 سائح بريطانى من الأقصر وأسوان

اليوم.. مغادرة آخر 100 سائح بريطانى من الأقصر وأسوان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة