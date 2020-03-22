صور.. وكيل أوقاف الأقصر يشيد بشباب أرمنت لإطلاقهم مبادرات لتعقيم المساجد

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه مازال العطاء مستمرا من كافة أفراد المجتمع الأقصرى عبر ملحمة تعقيم وتطهير المساجد، وذلك فى إطار تنفيذ تعليمات الوزارة وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ودعماً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، موجهاً الشكر لشباب مدينة أرمنت على دورهم الكبير فى تعقيم المساجد بالمدينة بالجهود الذاتية خلال الساعات الماضية.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه جرى إطلاق حملات نظافة على مدار الـ48 ساعة الماضية تستهدف المساجد والمقار الإدارية التابعة للمديرية، وذلك تنفيذاً لتعليمات الوزارة والخاصة بتكثيف أعمال النظافة الخاصة بالمساجد، وذلك نظراً لكونها الملتقى الروحى الدينى والوطنى لكل أفراد المجتمع، بالاشتراك مع رؤساء المراكز والمدن والقرى، ومديرى المديريات ذات الاختصاص والمواطنين.

وقال الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر: "نود أن نوجه الشكر لفريق أمل أرمنت والذى قام بحملة تعقيم وتطهير للعديد من مساجد مركز ومدينة أرمنت، فجزاهم الله خير الجزاء وهذا الأمر إنما يستهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين المحترمين، ونسأل الله تعالى أن يجعل مصرنا واحة أمن وأمان واطمئنان".

وكان قد قاد رجال مديرية أوقاف الأقصر بقيادة الشيخ الوزارة، ظهر الجمعة، حملة نظافة مكبرة بالإشتراك مع مديرية البيطري بالأقصر، وذلك على مستوى المديرية والتى تستهدف المساجد والمقار الإدارية التابعة للمديرية، وذلك تنفيذا لتعليمات الوزارة والخاصة بتكثيف أعمال النظافة الخاصة بالمساجد، وذلك نظراً لكونها الملتقى الروحى الدينى والوطنى لكل أفراد المجتمع، وذلك بالإشتراك مع رؤساء المراكز والمدن والقرى ومديرى المديريات ذات الإختصاص والمواطنين،ويقول الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل أوقاف الأقصر، أنه خرجت تلك الحملات فى إطار تنفيذ تعليمات الوزارة وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ودعماً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث تستهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.



وكيل أوقاف الأقصر يشكر شباب أرمنت على حملات التعقيم والتطهير (1)



وكيل أوقاف الأقصر يشكر شباب أرمنت على حملات التعقيم والتطهير (3) (1)



وكيل أوقاف الأقصر يشكر شباب أرمنت على حملات التعقيم والتطهير (2)