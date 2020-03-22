اليوم السابع
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صور.. مرسى علم تطلق مبادرة "معنا نستطيع التعقيم" كإجراءات وقائية من فيروس كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 11:46 ص
صور.. مرسى علم تطلق مبادرة "معنا نستطيع التعقيم" كإجراءات وقائية من فيروس كورونا اعمال مبادرة معنا نستطيع التعقيم
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أطلقت الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم، بالإشتراك مع قاعدة الجراد بمرسى علم، وشركة مياه الشرب بالمدينة، مبادرة "معنا نستطيع التعقيم"، وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، باتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا بمدن المحافظة المختلفة.

بدأت فاعليات المبادرة بتعليمات اللواء واصف عدلى، رئيس مدينة مرسى علم، حيث كلف ضياء سليم، سكرتير مدينة مرسى علم الادارات المختصة بالوحدة المحلية للمدينة باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة والوقاية من الفيروسات بتعاون مع قاعدة الجراد بمرسى علم وشركة المياه والصرف الصحى بمرسى علم والبدأ فى عملية رش الوحدة المحلية للمدينة والمنشآت الحكومية والخدمية.

كذلك قامت فرق الرش والتعقيم بتعقيم المساجد والدوارين الحكومية وغيرها، من شوارع بالمدينة، والمدارس، ومن المقرر أن تستمر أعمال التطهير بشكل دورى ومنتظم، وحث رئيس مدينة مرسى علم الأهالى بعدم النزول من المنازل لحمايتهم.

وكان أكد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، على تكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمنشأت الحكومية والسياحية والمديريات الخدمية ودور العبادة والتنسيق مع مديريتى الطب البيطرى والتموين لتكثيف الحملات الرقابية على الاسواق والمحال التجارية والصيدليات وأماكن بيع المنظفات والمطهرات لاحكام الرقابة والسيطرة وعدم استغلال المواطنين.

كما أكد على إحالة محتكرى السلع ومن يقوم برفع الأسعار للنيابة العامة، وذلك فى كل مدن المحافظة من شمالها إلى جنوبها، ويأتى ذلك فى ضوء الاجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

أوضح المحافظ فى بيان له امس السبت أنه يتابع يومياً الحملات المكبرة من المدن بالتعاون والتنسيق مع قوات مديرية أمن البحر الأحمر والجهات المعنية، للمرور الميدانى بكافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية للتأكد من قيام جميع المحال والمنشأت التى تهدف إلى بيع السلع التجارية وتقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيهة ووحدات الطعام المتنقلة بالإلتزام بتنفيذ قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بالإغلاق يومياً بدءاً من الساعة السابعة مساءاً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام المواطنين ليوم 31 مارس الحالى.

ثمن محافظ البحر الأحمر، جهود الحكومة لإجراءاتها الوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، مناشداً المواطنين بالالتزام بإرشادات وزارة الصحة للوقاية من الفيروس، وعدم الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى، وأشاد بالوعى الحضارى والمستنير لأبناء البحر الأحمر بجميع أنحاء المحافظة وإستجابتهم السريعة بالإلتزام بقرارات الحكومة.

 

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البحرالاحمر

مرسى علم

مبادرة معنا نستطيع التعقيم

فيروس كورونا

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