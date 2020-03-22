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صور.. مدينة الزينية تواصل أعمال رصف الطرق واستكمال توصيلات الصرف المنزلية

الأحد، 22 مارس 2020 12:14 م
صور.. مدينة الزينية تواصل أعمال رصف الطرق واستكمال توصيلات الصرف المنزلية جانب من الرصف
الأقصر – أحمد مرعى

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انطلق رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري ومديرية الطرق بالأقصر، فى استكمال أعمال رصف الطرق التي تنتهي بها الأعمال، وذلك عبر أعمال رصف طريق نصر الله بداية من محطة محولات بدران، ولمسافة 8 كيلو متر وحتى العشى، وتحت إشراف يوسف أحمد جلال نائب رئيس المركز، والمهندس شعبان كريم على مدير إدارة الطرق بالمركز والمدينة، ومازال العمل مستمر فى الطريق بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

ويقول العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، أن هذا الطريق الذى يجرى العمل به هو الطريق البديل لطريق الأقصر العشى، والذي سيبدأ العمل به فور نهو التوصيلات المنزلية للصرف الصحي، حيث تقرر أن يتم المرور على جميع الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة الزينية، بصورة يومية مساءاً لتنفيذ قرار الغلق للمقاهى والكافيتريات والكافيهات والرجاء من أصحاب والمقاهي والكافيتريات الالتزام بقرار الغلق.

وأوضح رئيس مركز ومدينة الزينية – فى بيان صحفى – أنه في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد وطبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء فقد تقرر غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس، حيث أن القرار لا يسرى على المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها، ويتم إغلاق الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً حتى 31 مارس الجارى، حيث كان قد صدر القرار يوم الخميس الماضى، بأن: تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.

 

مدينة الزينية تواصل أعمال رصف الطرق وإستكمال توصيلات الصرف المنزلية (3)
 رصف الطرق 
 

مدينة الزينية تواصل أعمال رصف الطرق وإستكمال توصيلات الصرف المنزلية (2)
 رصف الطرق 

 


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