صور.. مدير أمن الأقصر والقيادات يتابعون قرارات غلق المحلات والمقاهى

وشارك في الحملة كل من مدير أمن الأقصر اللواء أيمن راضي، والسكرتير المساعد للمحافظة اللواء دكتور عماد أبوالعزايم، ونائب مدير الأمن اللواء عصام يس، ومساعد مدير الأمن اللواء عصام مهنى، ومدير إدارة شرطة المرافق المقدم أشرف أبو الفتوح، ورئيس مدينة الأقصر العميد أيمن الشريف، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

كما واصل رؤساء مراكز ومدن البياضية والزينية والطود والقرنة وإسنا وأرمنت التابعين لمحافظة الأقصر، بالتنسيق مع قوات الأمن وغرفة عمليات المحافظة، شن حملات مكبرة على المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمحال التجارية بنطاق كل مدينة لمتابعة تنفيذ قرار الغلق خلال الفترة المحددة للحد من التجمعات وإنتشار فيروس كورونا بين المواطنين.

وكان قد أعلن مجلس مدينة الأقصر، أنه تم التدخل الفورى لإلغاء إقامة حفل زفاف شعبى بوسط المدينة، وذلك بعد إقامة الأهالى للسرادق الخاص بالزفاف، وتم التنبيه عليهم بضرورة إلغاء الحفل لتنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء بمنع التجمعات والاحتفالات والمناسبات من الساعة 7 مساءاً وحتى 6 صباحاً، ضمن الخطط الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا، وذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وانطلاقا من دوره المجتمعى.

وفى نفس السياق قامت رئاسة مدينة الأقصر بقيادة العميد أيمن الشريف رئيس المدينة، وذلك بإطلاق أكبر حملة لتوعية المواطنين بمخاطر فيروس كورونا والتحصن ضده بمحافظة الأقصر، حيث تشمل الحملة تعقيم وتطهير عدد من المباني والمنشآت والمساجد ودور العبادة بمختلف مدن الأقصر، وتم نشر فرق التعقيم على عدد من المناطق المختلفة للمساهمة فى تطهير الاماكن وتوزيع ملصقات ومنشورات توعوية المواطنين بالإجراءات الوقائية، وتم تعقيم عدد كبير من المساجد بالمدينة كإجراء وقائي واحترازي حفاظا علي سلامة المواطنين ولتوعيتهم بكيفية تجنب الفيروس.

حملات بالاقصر لتنفيذ قرار الغلق للمحلات والمقاهى

حملات بالاقصر لتنفيذ قرار الغلق للمحلات والمقاهى

حملات بالاقصر لتنفيذ قرار الغلق للمحلات والمقاهى

حملات بالاقصر لتنفيذ قرار الغلق للمحلات والمقاهى

حملات بالاقصر لتنفيذ قرار الغلق للمحلات والمقاهى

حملات بالاقصر لتنفيذ قرار الغلق للمحلات والمقاهى