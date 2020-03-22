صور.. محافظ الإسكندرية يعلن فتح حساب بنكى للتبرع لمبادرة إدعم عمال اليومية

وقدم المحافظ الشكر لجميع الحضور على المشاركة في هذه المبادرة التي تأتي في الأساس في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ومن منطلق تشديد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المسجد في الحفاظ على صحة المواطن المصري ، وتحمل أية خسائر مادية ماعدا أرواح المصريين ، مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لإتمام هذا الاجتماع وتنفيذ اجراءات وتعليمات الحكومة المصرية .

وأوضح الشريف أن هناك عدد كبير من أهالينا البسطاء يعمل بنظام اليومية ، في كافة المجالات ، والأزمة التي تمر بها دول العالم حاليا ستؤثر بشكل كبير جدا على هؤلاء العمال ، قائلا " لايمكن ترك عمال اليومية وحدهم " ، لذا وجب علينا جميعا مسئولين وتنفيذيين ورجال أعمال ونواب وممثلي المجتمع المدني بالإسكندرية ومن منطلق واجبنا الوطني لمشاركة الدولة في مواجهة تلك الأزمة ، التكاتف لوضع حلول عاجلة وتوفير غطاء آمن لشريحة العاملين باليومية إحدى أكبر الشرائح الموجودة بالمجتمع السكندري .

على الصعيد ذاته أشاد المحافظ بالمبادرة التي أطلقها أطباء الإسكندرية " امكث في بيتك واستشرنا " ، وكذا مبادرة أعضاء مجلس النواب للمشاركة في تطهير شوارع المدينة ، مطالبا المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخدتها الدولة المصرية للحد من تفشي فيروس كورونا وعدم التهاون لعدم حدوث أزمة كبيرة مثل بعض الدول الأوروبية التي تهاونت في بداية الأمر ووصلت في نهاية الأمر إلى وفاة الآلاف من مواطنيها ، لافتا إلى أن المحافظة بالتعاون مع الجهات الأمنية شنت عدة حملات مشددة خلال الايام السابقة ، وتم اصدار قرار بغلق الأسواق الأسبوعية ، علاوة عن تنظيم العمل بالأسواق اليومية خاصة في المناطق البسيطة .

من جانبها أشارت الدكتورة جاكلين عازر إلى أن مبادرة اليوم هي دعوة لكل مواطن حريص على وطنه ، ومجتمعه وأهله البسطاء ، للمشاركة في تلك المبادرة ، موضحة إلى أنه تم أطلاق عدة حملات توعية ، ويجب علينا جميعا استمرارنا في توعية أهالينا البسطاء ، لافتة إلى أن اللجنة المشكلة ستحدد الآليات التي ستعمل من خلالها .

واستمع المحافظ إلى اقتراحات المشاركين والتي كان أهمها اعداد قاعدة بيانات من خلال المحافظة والتضامن الاجتماعي لحصر اعداد العمالة اليومية المسجلين بالقوى العاملة وغير المسجلين ، لضمان وصول الدعم لمستحقيه ، وكذا تقسيم الدعم إلى دعم مادي ومعنوي من خلال تبرعات السلع الغذائية ، فضلا عن إطلاق حملة توعية شاملة على مواقع التواصل الاجتماعي ، وغيرها من المقترحات ، التي أكد المحافظ أن اللجنة المشكلة ستقوم بتحديد كافة النقاط اللازمة التي ستدعم المبادرة .

وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على إتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للحد من إنتشار الفيروس ، حيث تقوم الاحياء بشن حملات مسائية للتأكد من غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية يوميا من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس 2020، علي مستوي المحافظة وذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.



اجتماع المبادرة



جانب من الحضور