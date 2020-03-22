صور.. محافظ أسيوط يترأس حملة لمتابعة تنفيذ قرارات غلق المطاعم والمقاهى

أسيوط - هيثم البدرى وضحا صالح

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط حملة مكبرة لمتابعة قرارات غلق الأسواق التجارية والمحال فى المواعيد المحددة وتحرير محاضر فورية للمخالفين وحث المواطنين على الالتزام بالمنازل وعدم النزول إلا للضرورة ومنع التجمعات تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2020 وبناءًا على توجيهات رئيس الجمهورية بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" ،رافقه خلالها المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ.

بدأ المحافظ جولته بتفقد شوارع وميادين شرق وغرب مدينة أسيوط وتابع أعمال غلق المحلات ومراكز الشباب والصالات الرياضية فضلًا عن التأكد من تنفيذ قرارات غلق المحال والمقاهى والكافتيريات والمطاعم فى تمام الساعة 7 مساءًا الى 6 صباحاً ومنع التجمعات.

كما تفقد المحافظ بعض الصيدليات للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها وبالأسعار الطبيعية مشددًا على عدم رفع الأسعار والالتزام بتعليمات وزارة الصحة فى التعقيم والتطهير ومنع احتكار الأدوية أو المستلزمات الطبية أو الإتجار بها فى السوق السوداء كما تفقد محطة السكة الحديد وتأكد من توافر الإمكانات للتعقيم والتطهير المستمر بها وإتخاذ الإجراءات الإحترازية بها لافتًا إلى إنه يجرى بصفة يومية تنفيذ حملات بـ 13 مركز وحى بالمحافظة لتنفيذ قرارات غلق الأسواق التجارية والمحال فى المواعيد المحددة وتحرير محاضر فورية للمخالفين وحث المواطنين على الإلتزام بالمنازل وعدم النزول إلا للضرورة ومنع التجمعات بالتنسيق بين المحافظة ومديرية أمن أسيوط.

وأشار محافظ أسيوط إلى إنه تم التشديد على رؤساء المراكز والأحياء بالمحافظة لتنفيذ جميع القرارات التى تم اتخاذها ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية والوقائية مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" ومنع انتشاره مناشدًا المواطنين وأصحاب المحال وصالات اللياقة البدنية والجيم والمسارح والأسواق والسويقات بنطاق المحافظة بالإستجابة السريعة لتنفيذ تلك القرارات حفاظاً على حياتهم وحياة المواطنين وتجنبًا لنشر العدوى بالفيروس والحد من انتشاره لافتًا إلى أن وزارة الصحة والسكان حثت جموع المواطنين إنه عند الشعور بأى أعرض كإرتفاع درجة الحرارة وما يصاحبها من أعراض أخرى يشتبه فى أن تكون عدوى فيتم الاتصال بأرقام 105 و15335 والتى خصصتها وزارة الصحة لتلقى أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقى الرعاية الطبية.

كما ناشد المحافظ المواطنين بتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان والإلتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضى لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) فى حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.



حملة محافظ أسيوط



حملة محافظ أسيوط



حملة محافظ أسيوط



حملة محافظ أسيوط