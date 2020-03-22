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صور .. " لو تقدر تساعد ساعد" حملة لتوفير الكمامات والأحذية لعمال النظافة فى الغربية

الأحد، 22 مارس 2020 03:07 م
صور .. " لو تقدر تساعد ساعد" حملة لتوفير الكمامات والأحذية لعمال النظافة فى الغربية جانب من الحملة
الغربية محمد طارق

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نظم عدد من أهالي مدينة طنطا بمحافظة الغربية، حملة تحت عنوان "لو تقدر تساعد ساعد" ، قاموا خلالها بتوفير كمامات وأحذية وجوانتيات يعاد استخدامها لجميع عمال النظافة بمدينة طنطا، وذلك حفاظا عليهم لمواجهة فيروس كورنا المستجد .
 
وقال محمد الصباغ المحامى ، أحد أعضاء الحملة أن  الحملة استطاعت توفير 200 كمامة وأحذية وجوانتى ، لعمال النظافة على مستوى مدينة طنطا بالكامل ، وذلك بعد عدة استغاثات أطلقها رواد مواقع التواصل الإجتماعى الفيس بوك بضرورة مساعدة عمال النظافة ، كونهم أكثر الفئات عرضة للمرض  ، مضيفا أن الحملة شارك بها عابد ابو زهرة وأبو النصر زهرة وتم تسليم معدات الحماية إلى الدكتور محمود عيسى رئيس حى ثان طنطا
 
وكان طارق رحمي محافظ الغربية ، أصدر توجيهات عاجله لرؤساء المدن والاحياء بتغليظ العقوبات علي اصحاب المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، لـ10 آلاف جنيه، وسحب التراخيص لكل من يخالف قرار رئيس مجلس الوزراء الإغلاف الجزئي من السابعة مساء وحتي السادسة صباح اليوم التالي.
 
كما شدد المحافظ علي تكثيف المرور علي اصحاب هذه المنشآت ومحاسبه كل من يخالف التعليمات بسحب تراخيصه فورا وتحرير محاضر لهم حتي يكونوا عبره لغيرهم للالتزام بالتعليمات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا.
 
كما شدد المحافظ علي التنبيه علي أصحاب المحلات بوضع صناديق قمامة أمام المحلات لوضع المخلفات بها، وتحرير غرامات فوريه للمخالفين.
 
 
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