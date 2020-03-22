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صور.. فض سوق الحسينية بالشرقية بعد ازدحام الأهالى بداخله

الأحد، 22 مارس 2020 11:47 ص
صور.. فض سوق الحسينية بالشرقية بعد ازدحام الأهالى بداخله فض السوق
الشرقية- إيمان مهنى

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ترأس على الصناديلى رئيس مركز ومدينة الحسينية بالشرقية، حملة بالتنسيق مع الشرطة و بحضور محمد محمود الشافعى رئيس الوحدة المحليه بسماكين الغرب، لفض البائعين من مقر سوق الأحد بقرية سماكين الغرب التابعة للوحدة المحلية بسماكين الغرب بالقوة الجبرية، وذلك تنفيذا لقرارات منع التجمعات بالأسواق للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتجنب العدوى بين المواطنين.

أصدر محافظ الشرقية تعليمات مشدده لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع قوات الأمن بإستمرار المرور على المطاعم والمقاهى والكافتيريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى و النوادى الليليه والمراكز التجارية والمولات التجارية للتأكد من التزام أصحابها بقرار الغلق الصادر لها خلال الفترة المحددة للحد من التجمعات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

يشار إلى أن المحافظة شددت على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا على وكيلى وزارتى ( الصحة- الزراعة) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

نفذ رؤساء المدن و المراكز بالشرقية، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز و قوات الشرطة بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية والحضانات بجميع انحاء المحافظة ، فتم تشميع  حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها.

 

 

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