صور.. فض سوق "الأحد" بالشرقية وأصفون للمواشى بالأقصر وإزالة أسواق بطنطا

نفذت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، منذ قليل، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حملة مُكبرة لفض السوق الأسبوعي ببندر المدينة "سوق الأحد" وعدد من السويقات والتجمعات؛ ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد.

وترأس الحملة المحاسب محمد حجازي، رئيس المدينة، بالتنسيق مع العميد محمد فؤاد، مأمور مركز شرطة ديرب نجم، وبمعاونة إبراهيم اسماعيل، نائب رئيس المركز لشئون الوحدات المحلية، وفوزي شوقي، نائب رئيس المركز لشئون المدينة، وإبراهيم شريف، رئيس قسم الإشغالات، وأحمد تاج، رئيس قسم تحسين البيئة.

وجرى فض تجمعات الباعة المتواجدين بطول ميدان "الشهداء" وحتى مدخل مدينة "الإبراهيمية"، وتفريق الباعة ورفع كافة الإشغالات من خضروات وفاكهة بشارع "الري" والمنطقة المواجهة لمكتب البريد، بالإضافة إلى إخلاء عدد من شوارع من الباعة الجائيلين والتجمعات.

وأصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بمنع إقامة الأسواق والسويقات الشعبية والباعة الجائلين ووقف جميع الأنشطة الرياضية بالنوادي والصالات الرياضية ومراكز الشباب والساحات الشعبية، ومنع أي تجمعات بتلك الأماكن أو أية أنشطة تتعلق بالجمعيات الأهلية، مع الاستمرار في غلق دور المناسبات وقاعات الأفراح ومنع إقامة الحفلات والفاعليات التي تحوي تجمعات للمواطنين حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد.

وشددَّ محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية والقروية، كلًا في نطاق اختصاصه، بالتنبيه علي أصحاب المحال العامة والمقاهي والكافيهات والكافتيريات بعدم تقديم "الشيشة" وغيرها من أدوات التدخين لرواد تلك المحال، ومنعها منعًا باتًا، وأنه في حالة المخالفة وعدم الالتزام بالتعليمات يتم غلق المحال فورًا وقطع كافة المرافق عنها، مع التحفظ على الأدوات المضبوطة ومصادرتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وقاد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم الأحد، جولة تفقدية لاحظ خلالها وجود سوق وتجمعات صغيرة لمواطنين على كوبرى أصفون بغرض الإتجار فى الأغنام، وعلى الفور تم فض السوق وإخلاء المنطقة من المواطنين مشددا على عدم العودة مرة أخرى، وذلك فى ضوء تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا، وفى إطار التكليفات الواردة ، والتدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها المحافظة.

وخلال الجولة تم إخلاء كوبرى الكيمان من الباعة الجائلين وتجمعات السيارات والتكاتك وأيضا إخلاء كوبرى طفنيس من الإشغالات، كما تم المرور على الوحدة المحلية لقرية أصفون والوحدة المحلية لقرية الكيمان والوحدة المحلية لقرية النجوع لضمان سير العمل، وشدد سليمان على رؤساء القرى بمتابعة الأعمال الميدانية وفض أى تجمعات وإخلاء مداخل القرى حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والاهتمام بمستوى النظافة.

وقال رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه بات من الضرورى على الجميع أن يتكاتف من أبناء الوطن ، جهات تنفيذية ومجتمع مدنى وإعلاميين وكافة قطاعات الدولة لتوعية المواطنين ، داخل القرى وبالمدينة بعدم التجمع والتزام منازلهم وعدم الذهاب إلى أى أسواق عامة أو أسبوعية حفاظا على صحتهم وسلامتهم ، حفظ الله مصر وقياداتها وشعبها.

كما قاد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية حملة مكبرة لإزالة الأسواق العشوائية بمدينة طنطا، رافقه رئيسا حى أول وثان طنطا وقوة من الشرطة، حيث قام محافظ الغربية بإزالة الأسواق العشوائية والباعة الجائلين فى محيط مسجد العارف بالله سيدى احمد البدوي، ورفع الفروشات فورا، وتطهير الشوارع بالمطهرات.

كما أزال المحافظ الأسواق العشوائية بشارعى البورصة والخان، وشدد على الباعة بعدم إقامة الأسواق خلال الفترة القادمة، والالتزام باتباع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، محذرا المخالفين بالتعرض للمسائلة القانونية.

من ناحيه اخرى شن مجلس مدينة السنطة بمحافظة الغربية، بالتنسيق مع مركز شرطة السنطة، حملة مكبرة وسريعة لفض سوق المواشى والذى يُقام يوم الأحد إسبوعيا بقرية الجعفرية.

وشارك فى الحملة المكبرة عبد الشافى كمال رئيس المدينة، والمحاسب احمد المغاورى سليمان نائب رئيس المدينة، والمقدم اشرف عبد الله رئيس نقطة شرطة الجعفرية والمقدم هانى البنا رئيس وحدة مرور السنطة، وتم فض السوق وصرف التجار فورا، كما تم تطهير أرض السوق.

كما قامت الحملة بفض سوق الخضروات والفواكه الإسبوعى بالقرية، ورفع فروشات الباعة الجائلين وتحذير التجار من عدم إقامته مرة أخرى خلال الفترة القادمة، كما تطهير أرضية السوق بالمطهرات للحد من انتشار الأمراض وفيروس كورونا.

شن مجلس مدينة المحلة بمحافظة الغربية، برئاسة اللواء حاتم زين العابدين رئيس المدينة، حملة مكبرة، لفض السوق الإسبوعى بقرية ميت السراج مركز المحلة، بعد قيام الباعه بافتراش السوق ووضع فروشاتهم فى تحدى صارخ لقرار الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بإلغاء الأسواق العشوائية

وشن مجلس المدينة حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق والإدارات الصحية والبيطرية وتم رفع جميع الفروشات، وتحذيرهم بمنع إقامة السوق خلال الفترة الماضية، كما تم تطهير وتعقيم مكان السوق بمعرفة الطب البيطرى برش المطهرات.