صور.. شباب مدينة الطود يطلقون حملة لتطهير عربات السرفيس والمساجد وأماكن الانتظار

الأقصر – أحمد مرعى

تابع الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق الأقصر، أعمال الوحدة المحلية لقرية منشية النوبة لقطاع الكهرباء بالقرية برئاسة بصرى النوبى يوسف رئيس القرية، وذلك بالتنسيق مع هندسة شبكة كهرباء العديسات بالطود ضمن الخطة الإستثمارية، حيث تم تركيب كشك كهرباء بمنطقة نجع أبو الحمد بقرية منشية النوبة بقدرة 300 ك. ف نظراً لتغذية وتقوية التيار الكهربائى بالمنطقة، وتحسين الأداء، وذلك طبقاً لتوجيهات وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالإهتمام فى جميع القطاعات والخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

وفى مبادرة طيبة من شباب وأهالى مركز ومدينة الطود بعنوان "إحمى نفسك.. احمى بلدك" انطلق عدد من الشباب فى تنظيم مبادرة لعمل حملات تطهير وتعقيم بالمركز لعربات السرفيس، وأماكن دور العبادة، والتكاتك، وأماكن الانتظار لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وحفاظاً على سلامة الأهالي.

كما قامت مجموعة شباب من قرية المريس بمركز الطود بتطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والمساجد ومبنى الوحدة المحلية لقرية المريس، وذلك ضمن المبادرة كما قاموا بتوزيع كمامات وعلب مناديل ورقية على سائقى عربات السرفيس والتكاتك والدراجات البخارية.

وكانت قد تقدم رئيس مركز ومدينة الطود بالشكر والتقدير، إلى كل أصحاب المطاعم والمقاهى والكافيتريات وما يماثلها والمنشآت التى تهدف إلى بيع السلع التجارية ومحلات التسلية استجابتهم ولوقوفهم جانبا فى خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين فى أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وذلك بإغلاق المحلات الخاصة بهم فى المواعيد المحددة.

وأهابت رئاسة مركز ومدينة الطود بكافة أصحاب المطاعم والمقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات، وما يماثلها والمنشآت التى تهدف إلى بيع السلع التجارية ومحلات التسلية الالتزام بقرار السيد رئيس الوزراء رقم 739 لسنة 2020 بغلق المحلات سالفة الذكر من الساعة السابعة مساءاً حتى الساعة السادسة صباحاً من كل يوم حتى نهاية شهر مارس الجاري.



حملة التطهير



حملة التطهير



حملة التطهير