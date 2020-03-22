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صور.. شباب عزبة البرنس ببنها يطهرون شوارعهم ضد الكورونا

الأحد، 22 مارس 2020 11:34 م
صور.. شباب عزبة البرنس ببنها يطهرون شوارعهم ضد الكورونا شباب عزبة البرنس ببنها يطهرون شوارعهم
القليوبية - نيفين طه

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شارك عدد من الشباب بعزبة البرنس التابعة لمدينة بنها محافظة القليوبية، فى تطهير شوارع العزبة لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد جمال صبيح أحد المشاركين في الحملة ، أن الحملة شملت جميع شوارع  عزبة البرنس ، حفاظًا على صحة الأهالي المترددين على المساجد، ومساهمة في القضاء على فيروس كورونا، ويتم تعقيم والتطهير بالكلور والكحول ويتم توفير جميع المستلزمات  علي نفقة الشباب المشارك.

فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، ديوان مديرية الطب البيطري للاطمئنان علي الاستعدادات اللازمة، حيث تم شراء 10 آلاف لتر من الكلور لزوم أعمال التعقيم والنظافة بالوحدات المحلية والمديريات والمصالح الحكومية التابعة للمحافظة.

ومن جانبه أعطى المحافظ، تعليماته بضرورة استمرار حملات تعقيم ورش الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء وجميع المنشآت الحكومية والمرافق بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة ورؤساء المراكز والأحياء ضمن خطة المحافظة، حرصاً على سلامة العاملين والمترددين عليها وذلك ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية.

 وناشد المحافظ، المواطنين بتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والابتعاد عن أماكن التجمعات، مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم تستقبل الشكاوي إلكترونياً عن طريق البوابة الألكترونية لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء أو من خلال الأتصال بالخط الساخن 16528،فى حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ.

 

شباب عزبة البرنس ببنها يطهرون شوارعهم (1)
شباب عزبة البرنس ببنها يطهرون شوارعهم 
شباب عزبة البرنس ببنها يطهرون شوارعهم (2)
شباب عزبة البرنس ببنها يطهرون شوارعهم 
شباب عزبة البرنس ببنها يطهرون شوارعهم (3)
شباب عزبة البرنس ببنها يطهرون شوارعهم 
شباب عزبة البرنس ببنها يطهرون شوارعهم (4)
شباب عزبة البرنس ببنها يطهرون شوارعهم 
شباب عزبة البرنس ببنها يطهرون شوارعهم (5)
شباب عزبة البرنس ببنها يطهرون شوارعهم
شباب عزبة البرنس ببنها يطهرون شوارعهم (6)
شباب عزبة البرنس ببنها يطهرون شوارعهم
 

 

 

 


عزبة البرنس

بنها

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