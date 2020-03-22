صور.. شباب عزبة البرنس ببنها يطهرون شوارعهم ضد الكورونا

وأكد جمال صبيح أحد المشاركين في الحملة ، أن الحملة شملت جميع شوارع عزبة البرنس ، حفاظًا على صحة الأهالي المترددين على المساجد، ومساهمة في القضاء على فيروس كورونا، ويتم تعقيم والتطهير بالكلور والكحول ويتم توفير جميع المستلزمات علي نفقة الشباب المشارك.

فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، ديوان مديرية الطب البيطري للاطمئنان علي الاستعدادات اللازمة، حيث تم شراء 10 آلاف لتر من الكلور لزوم أعمال التعقيم والنظافة بالوحدات المحلية والمديريات والمصالح الحكومية التابعة للمحافظة.