صور.. رش وتطهير وتعقيم المنشآت العامة والسياحية والكامبات بواحة سيوه

مطروح – حسن مشالي

تواصل أجهزة محافظة مطروح، جهودها الوقائية والاحترازية، ضد فيروس كورونا المستجد، في المناطق المختلفة، خاصة واحة سيوة المعزولة في عمق الصحراء، ذات الطابع السياحي الشتوي، لمواجهة فيروس كورونا، من خلال أعمال الرش لتطهير وتعقيم المنشآت العامة، والمنشآت السياحية والكامبات، مع تواجد عناصر من الطب الوقائي بكمين مدخل الواحة، لمعاونة القوات الأمنية في فحص القادمين للواحة وقياس درجات حرارتهم، لمنع تسلل فيروس كورونا للواحة.

ويتابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مع رؤساء المدن المختلفة، تطبيق الإجراءات التي اتخذتها مجالس مدن المحافظة، والقطاعات الأخرى، خاصة تطهير ورش المناطق العامة.

وأكد اللواء وفائي عبدالفتاح الحصيوي رئيس مركز ومدينة سيوة، على توافر2 جهاز قياس حرارة عن بعد، كمشاركة مجتمعية، من أجل الوقاية من فيروس كورونا المستجد COVID-19 ، وتم التنسيق بين مجلس مدينة سيوة وقطاع سيوة العسكري وقسم شرطة سيوة والطب الوقائي بمستشفى سيوة المركزي، بتكليف أفراد من الطب الوقائي بالتواجد بمدخل مدينة سيوة بكمين الكيلو7، بواقع 4 نوبتجيات على مدار اليوم، لمعاونة أفراد الأمن بالكمين لقياس درجة حرارة الوافدين إلى مدينة سيوة، وتم عمل محضر تنظيم تعاون بذلك بين الجهات المعنية، وفي حالة ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد COVID-19 يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، من قبل أفراد الطب الوقائي، وذلك حرصاً على سلامة المواطنين.

ويتم الدفع بحملة ليلية للتأكد من غلق المقاهي والمطاعم والكافيتريات والكامبات من الساعة 7 مساءا إلى 6 صباحاً، في نطاق مركز ومدينة سيوة، ومنع استخدام الشيشة، وتم المرور بميدان السوق وشوارع ( الظافرية ، السبوخة ، عين العرايس ،أنور السادات )، والمرور على 3 كامبات سياحية، بمنطقتي الدكرور و الجوبا "عين كليوباترا" للتأكد من الغلق ومنع استخدام الشيشة.



تطهير ورش بسيوه



تطهير ورش بسيوه



تطهير ورش بسيوه