اليوم السابع
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صور.. رئيس مدينة طما بسوهاج يشن حملة لتشجير وتجميل القرى

الأحد، 22 مارس 2020 03:12 م
صور.. رئيس مدينة طما بسوهاج يشن حملة لتشجير وتجميل القرى رئيس مدينة طما خلال الحملة
سوهاج محمود مقبول

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أجرى عدلى أبو عقيل، رئيس مركز ومدينة طما، بمحافظة سوهاج، جولة ميدانية فى قرى المركز وخاصة مجلس قروى مشطا، حيث تم عمل حملة تشجير على الطريق السريع وذلك لتجميل الشوارع والحفاظ على البيئة.

 

وأكد أبو عقيل أن الحملة تأتى فى إطار توجيهات اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، بالحفاظ على البيئة وتجميل شوارع القرى والمدن، مشيرًا إلى أنه تم إجراء أعمال تجميل فى قرى أخرى، والتشديد على رفع المخلفات من الشوارع ليشعر المواطن بالخدمات.

 

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أكد فى تصريحات سابقة، أن العمل على المنظومة المتكاملة للقمامة جاءت فى ضوء تكليفات رئاسية بأهمية العودة بالمحافظات لسابق عهدها، مشيرًا إلى أن الوزارة استعانت بالدراسات السابقة لدى وزارة البيئة، وتم الاستمرار لمدة سنة شهدت تحديد الكميات المتولدة فى المحافظات، وعدد الشوارع، وعرضها على المحافظين، وتم عمل تقييم لها حتى بعد حركة المحافظين الأخيرة، كما تم تخصيص 12 مليار جنيه لتنفيذ المنظومة الجديدة التى ينبثق منها 3 برامج رئيسية، بداية من البنية التحتية والتشغيل.

 

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم وضع خطة للتصدى لمقالب القمامة العشوائية، حيث تم إغلاق 62 مقلبا عشوائيا للقمامة، فيما يجرى حاليا إنشاء محطات وسيطة منها 29 محطة ثابتة و65 متحركة، وإنشاء 52 خلية دفن، وإنشاء 63 خط تدوير ومعالجة جديد .

 

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