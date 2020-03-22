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صور.. تشميع قاعة أفراح بالمنصورة لمخالفتها قرار رئيس الوزراء بشأن كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 11:45 ص
صور.. تشميع قاعة أفراح بالمنصورة لمخالفتها قرار رئيس الوزراء بشأن كورونا غلق قاعات الأفراح بالمنصورة
الدقهلية - شريف الديب

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نفذت رئاسة حى غرب المنصورة ، اليوم ، قرار الغلق والتشميع لقاعة أفراح بمنطقة شارع الجيش بمدينة المنصورة ، وذلك لمخالفتها قرار رئيس الوزراء الخاص بإلغاء الاحتفالات، وغلق قاعات الأفراح ، كتدبير إحترازى للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة المواطنين، كما تم التنبية على كافة القاعات المتواجدة بنطاق رئاسة الحى ، بالإمتثال لقرار رئيس مجلس الوزراء ومحافظ الدقهلية ، بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره  .

وقد قاد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، حملة مكبرة بمدينة المنصورة لمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المنشآت شملت شوارع قناة السويس وشارع جيهان وأحمد ماهر وشارع ساميه الجمل وشارع الترعة ومنطقة الجامعة ، يرافقه خلالها هيثم الشيخ نائب المحافظ و سعد الفرماوى السكرتير العام و منال الغندور السكرتير المساعد للمحافظة

وأكد محافظ الدقهلية خلال تفقده للأوضاع على الطبيعة أن الهدف من وضع مواعيد محددة لفتح وغلق المحلات هو حماية مصالح الجميع والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين التى تأتى فى مقدمة الأولويات وأضاف أنه علينا جميعا الالتزام بالإجراءات المتبعة ، وتابع جانبا من عمليات تطهير الشوارع والمحلات

وأكد محافظ الدقهلية ، على أن القيادة السياسية والإدارة المصرية أثبتت كفاءة عالية فى التعامل مع الأزمات وأن الإجراءات التى اتخذتها الدولة للحماية والحفاظ على سلامة المواطنين بعثت برسائل طمأنينة وثقة لدى الشعب فى القيادة الرشيدة

وأشار مختار إلى أن المحافظة اتخذت إجراءات وخطوات جادة فى تنفيذ غلق المحلات وتطهير الأماكن العامة والخاصة والشوارع ، مشيرا إلى دور المجتمع المدنى فى الدقهلية والتعاون البناء مع المحافظة والذى يعد علامة مميزة لأهلها ويؤكد أنه على قدر المسئولية ولديهم وعى كبير

وأشاد محافظ الدقهلية بالوعى العام لدى أبناء الدقهلية والذى يظهر جليا فى الالتزام بتطبيق قرار الغلق والالتزام بالمواعيد المحددة ، كما أشاد بالتعاون المثمر مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال فى تنفيذ مشروعات وتوفير خدمات، مشيرا إلى أن الدقهلية كبيرة بشعبها وارضها وتحتاج منا كل البذل والعطاء.

 

غلق قاعات الأفراح بالمنصورة (1)
غلق قاعات الأفراح بالمنصورة 
 
غلق قاعات الأفراح بالمنصورة (2)
غلق قاعات الأفراح بالمنصورة

 

غلق قاعات الأفراح بالمنصورة (3)
غلق قاعات الأفراح بالمنصورة

 

غلق قاعات الأفراح بالمنصورة (4)
غلق قاعات الأفراح بالمنصورة

 


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